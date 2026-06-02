Prințesa Beatrice a fost surprinsă dansând pe mese la o petrecere exclusivistă în Italia, departe de eticheta regală rigidă. Iar reacția soțului ei, Edoardo Mapelli Mozzi, a fost exact ce ne-am dori toate de la partenerii noștri.

Evadarea perfectă pentru o mamă ocupată

Ai simțit vreodată nevoia de o pauză reală de la rolul de mamă și profesionistă? Exact asta pare să fi făcut nepoata regretatei regine, demonstrând că o escapadă cu fetele și o rochie superbă de primăvară sunt uneori cea mai bună terapie. Prin această ieșire relaxată, cuplul infirmă elegant și toate bârfele recente despre problemele lor maritale.

Recomandări Imagini neasteptate cu Printesa Beatrice în Italia. Ce rochie a purtat la o petrecere pe cinste

În luna martie, presa a vuit de zvonuri despre o presupusă distanțare între Beatrice și Edoardo. Prietenii apropiați au explicat imediat că singura distanță dintre ei era cea fizică, generată de deplasările de serviciu. O situație pe care o cunoaște, orice familie cu doi părinți care lucrează. Cei doi s-au căsătorit în 2020 și împart bucuriile și provocările creșterii celor doi copii ai lor, Sienna de patru ani și Athena de un an, alături de fiul lui Edo din altă relație.

O rochie florală și un like de susținere

Cum scrie Hellomagazine într-un material publicat recent, Beatrice a participat la ziua prietenei sale Lauren De Niro Pipher la luxosul hotel La Posta Vecchia de lângă Roma. Îmbrăcată într-o rochie florală de la brandul Zimmermann, modelul Whitewave Tiered, prințesa în vârstă de 37 de ani a fost fotografiată dansând pe masă în pantofi cu toc.

Dar soțul ei nu s-a lăsat mai prejos. Edoardo a reacționat simplu și modern, dând un „like” plin de susținere postării de pe Instagram care o arăta pe soția sa distrându-se de minune.

Recomandări Surpriza uriasa pentru fanii regali. Cum a fost surprinsa Printesa Charlotte la 11 ani

Atmosfera a fost una de vis, descrisă perfect de sărbătorită pe rețelele sociale.

„Prietenii s-au adunat din cinci țări. Unii se cunoșteau, mulți nu. Fără drame, fără treziri matinale, cu abia câteva telefoane doar pentru a surprinde momente. Doar prezență, vin excelent, paste la fiecare masă și mai multe hohote de râs decât pot să număr. Am plănuit totul și totuși m-am simțit ca un invitat la propria mea petrecere. A fost mai special și mai DISTRACTIV decât mi-aș fi putut imagina și voi prețui aceste zile și oamenii care mi s-au putut alătura pentru următorii 40 de ani.” – Lauren De Niro Pipher, sărbătorită

Când va mai bifa prințesa o astfel de ieșire fără protocol. Până la urmă, o petrecere reușită alături de prietene este rețeta ideală pentru a-ți reîncărca bateriile.