Prințesa Beatrice nu se va alătura familiei regale pentru slujba de Paște de la Capela St. George din acest an. S-a confirmat luni că ea și sora sa, Prințesa Eugenie, își fac „planuri alternative” pentru duminica Paștelui. Decizia, care are sprijinul Regelui Charles, vine în contextul arestării tatălui lor, Andrew Mountbatten-Windsor, suspectat de abatere în serviciu.

O ținută memorabilă din 2017

Și totuși, în 2017, lucrurile stăteau complet diferit. Atunci, Beatrice s-a alăturat familiei la slujbă, inclusiv regretatei Regine Elisabeta și Prințului și Prințesei de Wales. A purtat una dintre cele mai memorabile ținute de Paște ale sale.

Prințesa, acum în vârstă de 37 de ani, a ales o creație All Saints până la genunchi. Rochia ieșea în evidență prin detaliile decupate cu laser de pe mâneci și de la decolteu. Piesa vestimentară, modelul „Rowan”, avea o croială în A, cu talia marcată și detalii orizontale din dantelă pe fustă.

A asortat rochia cu o pereche de pantofi din catifea de culoarea vinetei, cu toc gros, un clutch din satin într-o nuanță complementară de violet și o pălărie fascinator aurie cu detalii florale.

O alegere îndrăzneață, nu-i așa?

Critica dură a stilistului

Sian Clarke, stilist de modă la Styled by Sian, a analizat retrospectiv acea apariție. Verdictul ei este destul de clar. „Rochia Prințesei Beatrice de la Paștele din 2017 este probabil una pe care nu ar mai alege-o din nou. Părea mult mai modernă și lipsită de griji în comparație cu stilul ei de astăzi”, spune Sian.

Dar de ce o astfel de schimbare? Se pare că totul ține de evoluția rolului său. „Garderoba ei a evoluat de atunci pentru a reflecta mai bine rolul ei mai matur în cadrul Familiei Regale. Trendul decupajelor înclină mai mult spre modă și stilul de moment, decât spre piesele clasice, atemporale, pe care membrii familiei regale le aleg adesea pentru angajamentele publice ca parte a îndatoririlor lor.”

Până la urmă, stilistul consideră că ținuta nu se mai potrivește cu imaginea actuală a prințesei. „Deși ținuta a fost distractivă, drăguță și tinerească, nu se aliniază cu estetica mai șlefuită și rafinată pe care o adoptă acum”, adaugă Sian.

Evoluția stilului și imaginea actuală

Iar transformarea este vizibilă. Stilistul explică faptul că Beatrice a ajuns la un alt nivel de maturitate vestimentară. „[Beatrice] pare mult mai confortabilă în propria piele, alegând piese care reflectă stilul ei de viață mai matur și stilul personal. Ținutele ei par acum gândite, elegante și durabile – o progresie naturală care reflectă atât creșterea ei personală, cât și rolul ei public.”

Cea mai recentă apariție a Prințesei Beatrice la slujba de Paște a fost în 2025. Atunci, însoțită de soțul ei, Edoardo Mapelli Mozzi, prințesa a ales rochia „Ahana” de la Beulah London, într-o nuanță de verde sticlă. Stilul clasic, fit-and-flare, a fost completat de pantofi Mary-Janes din catifea cu toc, o geantă Chanel și o bentiță cu imprimeu (o alegere mult mai sobră și elegantă).