Ariana Grande tocmai a lansat videoclipul pentru „Hate That I Made You Love Me”, primul single de pe viitorul ei album, „Petal”. Vizualul este un thriller psihologic intens, cu actorul Justin Long în rol principal, dar internetul a decis să ignore complet latura artistică. Iar discuția a derapat rapid spre un subiect pe care noi, femeile, îl cunoaștem din păcate prea bine.

Te-ai simțit vreodată judecată strict pentru felul în care arăți, exact în momentul în care voiai să fii apreciată pentru muncă ta? Cam asta se întâmplă acum la nivel global. Miza aici nu este doar silueta unei vedete pop, ci ușurința cu care muncă unei femei este redusă la mărimea hainelor pe care le poartă.

Povestea din spatele imaginilor

Dar ce a declanșat tot acest val de reacții. Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, videoclipul de cinci minute regizează o poveste întunecată și plină de tensiune. Justin Long joacă rolul unui personaj chinuit de vinovăție, care îngroapă ceva la începutul clipului și apoi navighează prin situații bizare și periculoase.

Pe tot parcursul clipului, el este bântuit de apariția Arianei, care poartă o rochie galbenă fără mâneci, cu decolteu în V. Totul culminează cu o scenă într-un subsol întunecat, plin de jurnale despre obsesie și nesiguranță. Numai că mulți fani au pus pe pauză thriller-ul ca să analizeze claviculele artistei.

Valul de critici de pe rețelele sociale

Rețelele sociale au fost imediat inundate de capturi de ecran. Unii au lăudat povestea cinematică, dar foarte mulți au început să disece corpul ei. în 2026 încă facem asta?

„Sincer, dar arată bolnavă :/ (fără supărare) este superbă și toate cele, dar arată foarte slabă și îi putem vedea oasele.” – Utilizator anonim, comentariu online

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Un alt critic a ținut să precizeze pe platforma X că s-ar simți prost să facă body shaming dacă nu ar fi atât de clar că artista încearcă să arate cât de slabă este tot timpul. Același utilizator a adăugat că situația este deranjantă și că nici măcar nu se poate concentra pe muzică.

Din fericire, au existat și voci raționale care au sărit în apărarea ei. Oamenii au explicat că anatomia diferă de la o persoană la alta și că un stern proeminent nu înseamnă automat o problemă de sănătate. Pe YouTube, conversația a fost mult mai așezată.

„Un videoclip muzical? Nu, un scurtmetraj plin de artă, emoție, expresie, simbolism și muzică. Asta este grozav.” – Fan Ariana Grande, YouTube

Trecutul care se repetă obsesiv

Și totuși, parcă am mai văzut filmul ăsta. Discuțiile actuale sunt o copie la indigo a celor din timpul turneului de promovare pentru filmul „Wicked”. Atunci, Ariana a fost nevoită să iasă public și să explice de ce comparațiile cu corpul ei din trecut sunt profund greșite.

Într-un video pe TikTok din anul 2023, ea a mărturisit că perioada pe care fanii o considerau „sănătoasă” era, de fapt, cel mai negru moment al ei. Lua multe antidepresive, consuma alcool și mânca prost, chiar dacă din exterior părea că arată mai bine.

„Nu știi niciodată prin ce trece cineva.” – Ariana Grande, Artistă

Ea ne-a rugat pe toți să fim mai blânzi unii cu alții și să încetăm să mai comentăm corpurile celor din jur, pentru că aparențele înșală grav. Există pur și simplu o mulțime de moduri în care un corp poate arăta sănătos.

Albumul „Petal” se lansează oficial pe 31 iulie, iar cifrele de vizualizări arată că publicul este extrem de curios.