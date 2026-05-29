Te-ai gândit vreodată cât de complicată poate deveni dinamica unei familii după un divorț zgomotos? Absolvirea facultății de către Zahara, fiica de 21 de ani a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a scos la iveală noi detalii dureroase despre prăpastia dintre actor și copiii săi. În timp ce tânăra a pășit mândră pe scena de la Spelman College, tatăl ei a lipsit complet din peisaj, stârnind un val uriaș de critici în mediul online.

Dincolo de strălucirea Hollywood-ului, povestea lor este una despre alienare și granițe distruse. Ne arată clar cât de mult suferă copiii, dar și familia extinsă, atunci când comunicarea dintre foștii parteneri se rupe definitiv. Să fim serioase, nu e doar o bârfă mondenă, ci o oglindă a modului în care resentimentele adulților rescriu istoria unei familii întregi.

Adevărul din spatele absenței

Criticile au apărut imediat după ce s-a aflat că starul nu și-a felicitat fiica. Dar lucrurile stau puțin diferit dacă asculți ambele tabere. Așa cum arată un raport detaliat publicat recent de Theblast, apropiații actorului au ieșit la atac pentru a demonta narațiunea în care el este singurul vinovat.

„Când ai clarificat că îl îndepărtezi de copii, o persoană rezonabilă nu se poate plânge apoi că nu este apropiat de copii.” – Sursă din anturajul actorului, Declarație publică

Și chiar așa pare să fie. Aceeași sursă insistă că Brad își dorește în continuare o relație cu toți cei șase copii ai săi: Zahara, Maddox, Pax, Shiloh, Knox și Vivienne. Numai că dorința lui se lovește de un zid aparent impenetrabil construit în ultimii ani.

O dramă care lovește în bunici

Iar izolarea nu l-a afectat doar pe el. Familia extinsă a actorului de 62 de ani a încercat ani la rând să mențină legătura cu nepoții. Au existat momente de comunicare cu verii, dar și acestea s-au stins încet. tăierea legăturilor a devenit și mai tragică anul trecut, când mama lui Brad, Jane Etta, s-a stins din viață la 84 de ani, fără să mai fi vorbit cu nepoții ei de aproape nouă ani.

„Cea mai sfâșietoare parte este că Angelina a ținut copiii departe de părinții lui, de propriii lor bunici. Întrebarea pe care o are Brad, pe care o avem cu toții, este: Angelina, unde îți este inima?” – Sursă apropiată familiei Pitt, Declarație anonimă

Tabăra Angelinei nu a rămas însă tăcută.

Cifrele și anii vorbesc de la sine.

De la incidentul din 2016 din avionul privat, care a dus la separare, relația s-a degradat constant. Deși Pitt a negat mereu acuzațiile de abuz fizic și nu a fost pus sub acuzare de FBI, o sursă apropiată actriței a fost tranșantă.

„Brad continuă să facă pe victima. Relația sa fracturată cu copiii este un rezultat direct al modului în care i-a tratat.” – Sursă apropiată Angelinei Jolie, Declarație pentru presă

Ce poți face când totul se rupe

Pentru noi, cele care privim de pe margine, lecția e una dură despre limite și acceptare. Se pare că actorul a înțeles, în sfârșit, că nu mai poate forța lucrurile. O altă sursă a explicat că el a realizat că singurul lucru pe care îl mai poate face este să fie prezent și disponibil, în caz că vreunul dintre copii va decide vreodată să îl caute.

Angelina însăși a declarat în 2020 pentru Vogue că separarea a fost decizia corectă pentru vindecarea familiei, menționând că tinerii își cunosc propriul adevăr. Până la urmă, copiii au crescut și sunt suficient de mari să decidă singuri pe cine vor în viața lor. Decizia finală le aparține doar lor, iar timpul va arăta dacă rănile acestui divorț celebru se vor închide vreodată sau dacă distanța va rămâne permanentă.