Angajații din Marea Britanie se pot pregăti pentru o surpriză de proporții în 2027, când vor beneficia de o săptămână de lucru de doar trei zile în perioada Crăciunului. Fenomenul este posibil datorită modului în care sărbătorile legale cad în calendarul acelui an, oferind o minivacanță neașteptată. V-ați gândit vreodată cum ar fi să lucrați doar trei zile între Crăciun și Revelion?

Cum este posibil așa ceva?

Explicația stă într-o particularitate a legislației muncii din Regatul Unit, care prevede acordarea de zile libere compensatorii atunci când sărbătorile legale oficiale, cunoscute ca „bank holidays”, pică în weekend. Dacă o sărbătoare legală este într-o sâmbătă sau duminică, angajații primesc liber în următoarea zi lucrătoare disponibilă. ziua liberă nu se pierde, ci se „mută”.

Iar în 2027, calendarul se aliniază perfect pentru a crea o situație extrem de favorabilă. Anul respectiv aduce o conjunctură rară, în special în luna decembrie.

Calendarul norocos din 2027

Hai să vedem cum stau lucrurile, pe bune. În 2027, Ziua Crăciunului (25 decembrie) va fi într-o sâmbătă. A doua zi de Crăciun, cunoscută în Marea Britanie drept „Boxing Day” (echivalentul zilei de Sfântul Ștefan), va pica duminică, pe 26 decembrie.

Conform legii, ambele zile libere trebuie compensate. Astfel, britanicii vor primi liber luni, 27 decembrie, pentru a compensa Crăciunul, și marți, 28 decembrie, pentru a compensa Boxing Day. asa ca, săptămâna de lucru dintre Crăciun și Anul Nou va începe abia miercuri, 29 decembrie, și se va încheia vineri, 31 decembrie.

O săptămână de lucru de doar trei zile.

Și alte minivacanțe?

Dar vestea bună nu se oprește aici. Deși săptămâna de trei zile din decembrie este cea mai spectaculoasă, anul 2027 mai aduce și alte weekenduri prelungite datorită sărbătorilor legale care pică lunea. Printre acestea se numără Vinerea Mare și Lunea Paștelui, care vor crea o minivacanță de patru zile în aprilie.

si, sărbătorile legale din mai (Early May bank holiday și Spring bank holiday) și cea din august (Summer bank holiday) vor pica tot în zile de luni, oferind mai multe ocazii de odihnă și relaxare pentru angajații din Regat.

Nu este vorba de o nouă politică guvernamentală care reduce permanent săptămâna de lucru, ci pur și simplu de o potrivire norocoasă a calendarului care le va oferi multor britanici un motiv serios de bucurie la final de an.