Moda de festival este unul dintre acele subiecte care împart orice grup în două: cei care o iubesc și cei care o detestă. E drept că am lăsat coroanele de flori în 2016, dar energia liberă a acestor ținute încă stârnește reacții puternice. Pentru 2026, lucrurile stau puțin diferit, accentul fiind pus pe personalitate și pe câteva reguli de aur.

Înainte de orice, încălțămintea ar trebui să fie prima ta grijă, restul ținutei construindu-se în jurul ei. Și, un sfat prietenesc: lasă-ți ochelarii de soare de designer acasă. O singură mișcare greșită și ajung sub bocancul cuiva. Crede-mă, vorbesc din experiență.

Minimalista iubitoare de muzică

Fanele stilului minimalist probabil se crispează la gândul imprimeurilor îndrăznețe și culorilor vibrante. Numai că există o abordare și pentru ele, fără prea mult zgomot vizual. O rochie mini cu o croială curată, sandale și un trenci scurt reprezintă o variantă care nu te va dezamăgi. Poți, în schimb, să fii mai creativă cu tușul de ochi pentru a te apropia de look-ul boem.

Ca propuneri concrete, avem rochia Sloane din in de la With Nothing Underneath (160 de lire), sandalele din piele neagră Sofia de la Mint Velvet (89 de lire) sau geanta Numéro Dix de la Polène, care costă 450 de lire. Ansamblul poate fi completat de un trenci scurt din bumbac de la COS (169 de lire) și o pereche de ochelari Ray-Ban Original Wayfarer Classic la 164 de lire.

Boema îndrăzneață

Stilul boho și moda de festival merg mână-n mână. Pantalonii scurți din denim, cizmele din piele și o bluză vaporoasă formează o bază simplă, care poate fi accesorizată după bunul plac. Iar pentru a duce look-ul la alt nivel, o curea lată din piele și o geantă cu franjuri (suficient de mare pentru o sticlă de apă și un încărcător de telefon) sunt două adăugiri de efect.

Câteva piese de referință includ bluza cu imprimeu floral de la ZIMMERMANN, la 695 de lire, și cizmele din piele cu efect vintage de la Prada, care ajung la 1.380 de lire. Pentru accesorii, centura Rhapsody de la Tularosa (117 lire) și geanta de umăr Oskan de la Isabel Marant (1.190 de lire) completează perfect ținuta.

Excentrica fană EDM

Dar când vine vorba de muzică electronică, confortul este rege. Vei sta în picioare peste zece ore pe zi, iar vremea se poate schimba într-o clipă. Pantalonii de trening, adidașii și o cămașă de in lejeră sunt printre cele mai sigure opțiuni. Un top bandeau purtat pe dedesubt și o geantă cu imprimeu animalier pot acționa ca punct focal al ținutei.

V-ați gândit vreodată că o ținută de festival poate fi atât de confortabilă și cool în același timp? O poți construi cu pantalonii de trening ADIDAS FB Loose TP (60 de lire), o cămașă albă din in de la With Nothing Underneath (130 de lire) și adidașii Salomon Xt-6 Unisex, la 165 de lire. Geanta crossbody cu imprimeu de zebră de la ARKET (59,50 lire) adaugă exact pata de culoare necesară.

Mega fana muzicii country

Stilul country are o energie relaxată, de „countryside-cool”, care reușește cumva să rămână șlefuită. Cizmele de cowboy sunt o fundație evidentă, dar asigură-te că le-ai purtat suficient înainte de a ajunge pe câmpul de festival. O pălărie pentru a te proteja de soare și o salopetă suficient de groasă pentru a nu mai avea nevoie de jachetă completează look-ul.

Câteva exemple? Cizmele western brodate de la Ganni costă 595 de lire, iar salopeta din bumbac și in Nessime de la MARANT ÉTOILE ajunge la 695 de lire. Adaugă o pălărie din lână Cassidy de la Free People (128 de lire) și ochelarii de soare tip aviator de la MANGO (22,99 de lire) și ești gata.

Adeptele stilului pop practic

Și ajungem la stilul inspirat de celebra apariție a lui Kate Moss la Glastonbury, cu rochia sa mini aurie. Rămâne o sursă de inspirație puternică, cu tot cu cizmele Hunter. Notați și geanta crossbody ușor de curățat și pelerina de ploaie – cei mai buni aliați ai unui participant practic la festival.

Poți recrea acest look cu rochia mini tricotată metalic Nikitta de la STAUD (330 de lire), cizmele Hunter Downpour Tall Wellington (100 de lire) și jacheta lungă impermeabilă de la RAINS (100 de lire). Iar pentru geantă, o opțiune accesibilă (și foarte practică) este modelul crossbody ajustabil de la M&S, la doar 20 de lire.