Marea Britanie și Uniunea Europeană au finalizat un acord care va permite Regatului Unit să se alăture din nou programului de mobilitate academică Erasmus+. Revenirea, programată pentru anul 2027, pune capăt unei perioade de incertitudine pentru studenții și universitățile britanice, care au părăsit schema europeană ca urmare a Brexit.

O decizie post-Brexit mult așteptată

După ieșirea din Uniunea Europeană, Marea Britanie a renunțat la participarea în Erasmus+, spre dezamăgirea multor instituții de învățământ superior și organizații de tineret. În schimb, guvernul de la Londra a lansat propriul program, denumit Turing Scheme, menit să ofere oportunități de studiu și muncă în străinătate. Numai că lucrurile stau puțin diferit, programul Turing fiind criticat nu de puține ori pentru că nu oferea reciprocitate, adică nu finanța și venirea studenților străini în Marea Britanie.

Acordul recent finalizat marchează o schimbare de strategie și o recunoaștere a beneficiilor pe care programul paneuropean le aduce.

Ce înseamnă concret revenirea?

Revenirea în programul european, programată să devină efectivă din 2027, va permite din nou zecilor de mii de studenți, profesori și tineri să participe la schimburi academice și culturale în statele membre ale Uniunii Europene. Dar ce înseamnă, pe bune, această revenire pentru un student din România sau din Marea Britanie? înseamnă acces la burse, la parteneriate între universități și la proiecte comune de cercetare și inovare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Educație a declarat: „Această înțelegere va deschide noi orizonturi pentru tinerii noștri și va consolida legăturile academice și culturale cu partenerii noștri europeni. Este un pas înainte pentru a ne asigura că studenții britanici au acces la cele mai bune oportunități globale.”

Iar beneficiile nu se opresc aici. Vorbim și despre personalul universitar și administrativ, care va putea participa la programe de formare și schimb de experiență.

Reacția Uniunii Europene

Din partea europeană, decizia a fost primită cu entuziasm. Un reprezentant al Comisiei Europene a salutat acordul, subliniind valoarea pe care participarea britanică o aduce întregului program Erasmus+. „Suntem încântați să primim din nou Marea Britanie în familia Erasmus+. Mobilitatea și cooperarea tinerilor sunt esențiale pentru construirea unui viitor comun, bazat pe înțelegere și valori împărtășite.”

Vestea a venit ca o surpriză pentru mulți.

Reintegrarea Regatului Unit înseamnă, practic, că programul devine mai puternic și mai atractiv la nivel global, consolidându-și poziția de lider în domeniul mobilității educaționale internaționale.

Turing vs. Erasmus+ o comparație necesară

Deși programul Turing (programul care a înlocuit Erasmus+ după ieșirea din UE) a oferit finanțare pentru studenții britanici care doreau să studieze în întreaga lume, nu doar în Europa, acesta a avut limitări semnificative. Cea mai mare diferență a fost lipsa unei infrastructuri de reciprocitate. Erasmus+ este, prin definiție, un program de schimb, în care fluxurile de studenți sunt bidirecționale.

Până în 2027, însă, actualul program Turing va continua să funcționeze, oferind finanțare tinerilor din Marea Britanie. Tranziția către Erasmus+ va necesita o perioadă de adaptare atât pentru universitățile britanice, cât și pentru cele europene, care vor trebui să restabilească parteneriatele înghețate după Brexit.