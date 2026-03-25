Proprietarii de locuințe private din zonele de conservare urbană (UCA) din Gozo vor putea beneficia de un nou sprijin financiar. Guvernul a anunțat o schemă cu un buget total de 1 milion de euro, menită să ajute la restaurarea fațadelor clădirilor cu valoare istorică. Suma maximă pe care o poate primi un proprietar ajunge la 11.000 de euro.

Ce este schema Irrestawra Darek

Programul, denumit oficial Irrestawra Darek (Restaurează-ți Casa), este o inițiativă a Ministerului pentru Gozo și Planificare. E drept că nu e prima de acest fel, dar vine cu un buget proaspăt și un scop clar. Se dorește conservarea patrimoniului arhitectural unic al insulei Gozo, care atrage anual mii de turiști.

Iar focusul principal este pe restaurarea și întreținerea fațadelor. Practic, oricine deține o reședință privată într-o zonă protejată poate aplica pentru a obține fonduri care să acopere aceste lucrări specifice.

Recomandari A doua cea mai frecventă afecțiune neurologică costă sistemul 500 de milioane de lire

Câți bani poți primi și când aplici

Suma maximă acordată pentru o singură proprietate se ridică la 11.000 de euro. V-ați gândit vreodată cât de mult ar schimba aspectul unei străzi dacă mai multe case ar beneficia de o astfel de finanțare?

Cererile se pot depune începând cu 1 martie 2025.

Autoritățile încurajează proprietarii să se pregătească din timp, având în vedere că fondurile sunt limitate la bugetul total de un milion de euro. Programul este gestionat direct de minister, care va evalua dosarele depuse.

Recomandari Ciara și Travis Scott au premiat 160 de tineri designeri la gala FSF

Viziunea ministrului pentru Gozo

Ministrul pentru Gozo și Planificare, Clint Camilleri, a fost cel care a prezentat detaliile noii scheme. Acesta a subliniat importanța conservării moștenirii locale. „Prin această schemă, ne arătăm încă o dată angajamentul de a păstra moștenirea gozitană pe care ne-au lăsat-o strămoșii noștri,” a declarat oficialul.

Dar, dincolo de conservare, cum ajută asta, pe bune, proprietarul? Camilleri explică faptul că beneficiile sunt duble, atât pentru comunitate, cât și pentru individ. „Încurajăm mai mulți proprietari privați să investească în proprietățile lor, ceea ce nu numai că va îmbunătăți valoarea locuințelor lor, ci și estetica orașelor și satelor noastre.”

Și nu e o inițiativă izolată. Ministerul pare să aibă o strategie mai largă pentru a proteja specificul insulei (un aspect esențial pentru turismul local). „Această schemă face parte dintr-o serie de inițiative pe care ministerul le ia pentru a proteja identitatea unică a insulei noastre,” a adăugat el. Până la urmă, aspectul clădirilor contribuie masiv la farmecul locului.