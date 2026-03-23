Guvernul britanic a publicat deja lista oficială a sărbătorilor legale (bank holidays) pentru anul 2026, oferind angajaților ocazia perfectă să-și planifice din timp vacanțele. Anul aduce opt zile libere standard, dar și o modificare importantă în perioada Crăciunului, deoarece una dintre sărbători pică în weekend.

Calendarul complet al zilelor libere pentru 2026

Pentru cei care lucrează în Anglia și Țara Galilor, planurile pentru 2026 pot începe. Anul vine cu o distribuție interesantă a zilelor libere, creând mai multe oportunități pentru weekenduri prelungite. Hai sa vedem concret cum arată calendarul:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

– Anul Nou 3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

– Vinerea Mare 6 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

– A doua zi de Paște 4 mai (luni) – Sărbătoarea de la începutul lunii mai

– Sărbătoarea de la începutul lunii mai 25 mai (luni) – Sărbătoarea de primăvară

– Sărbătoarea de primăvară 31 august (luni) – Sărbătoarea de vară

– Sărbătoarea de vară 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

– Crăciunul 28 decembrie (luni) – A doua zi de Crăciun (Boxing Day) – zi substituită

Modificarea de Craciun explicata

Aici lucrurile stau puțin diferit față de un an obișnuit. V-ați întrebat de ce a doua zi de Crăciun, care în mod normal este pe 26 decembrie, apare pe lista ca fiind pe 28? Ei bine, în 2026, data de 26 decembrie cade într-o zi de sâmbătă.

O veste bună pentru toți angajații.

Iar legislația britanică prevede clar că, dacă o sărbătoare legală pică în weekend, angajații primesc o zi liberă „substitut”, de obicei în următoarea zi lucrătoare. Așadar, pentru că 26 decembrie este sâmbătă, ziua liberă a fost mutată oficial pentru luni, 28 decembrie. Asta înseamnă, pe bune, un weekend de patru zile pentru Crăciun: vineri (25), sâmbătă, duminică și luni (28).

Cum sa profiti de weekendurile prelungite

Numai că nu doar Crăciunul oferă o pauză extinsă. Calendarul din 2026 este, la prima vedere, destul de generos. Weekendul de Paște va avea patru zile, legând Vinerea Mare de a doua zi de Paște. Mai mult, lunile mai și august aduc și ele câte un weekend prelungit de trei zile, datorită sărbătorilor legale care pică strategic în zile de luni.

Si pentru că planificarea din timp este cheia unei vacanțe reușite, acum este momentul ideal să verificați prețurile la biletele de avion sau la cazări. Cu atâtea weekenduri de trei și patru zile, posibilitățile pentru escapade scurte, atât în țară, cât și în străinătate, sunt numeroase.