Știm cu toatele că divorțurile sunt teribil de grele, dar când copiii cresc și încep să ia propriile decizii legale, situația capătă cu totul alte proporții. Maddox, fiul cel mare al fostului cuplu Angelina Jolie și Brad Pitt, a depus recent actele la tribunal pentru a renunța oficial la numele tatălui său și a deveni legal Maddox Chivan Jolie.

Dincolo de strălucirea și zâmbetele de pe covorul roșu, povestea asta ne arată cât de adânci pot fi rănile într-o familie destrămată. Când un copil alege să șteargă legal orice urmă a unuia dintre părinți din identitatea lui, îți dai seama că traumele din spatele ușilor închise sunt cât se poate de reale și lasă urme pe viață.

Iar Maddox nu este primul care face această mișcare radicală. Tânărul a folosit deja numele „Maddox Jolie” pe genericul viitorului film al mamei sale, „Couture”, unde a lucrat ca asistent de regie. El devine astfel al patrulea membru al clanului care se distanțează clar de celebrul actor, călcând pe urmele surorilor sale Shiloh, Zahara și Vivienne.

Semnele unei rupturi adânci

Lucrurile s-au stricat iremediabil încă din 2016. Atunci a avut loc celebrul incident din avionul privat al familiei, când Brad a fost acuzat de comportament agresiv (deși el a negat constant toate acuzațiile de abuz fizic pe parcursul anilor).

Și totuși, cum s-a ajuns la o separare atât de dură? Într-un material publicat recent de Theblast se aduce în discuție perspectiva din spatele ușilor închise ale taberei actorului, unde vina este aruncată pe fosta soție.

„O campanie de alienare orchestrată de Angelina este un factor major în ruperea relației lui Brad cu copiii.” – Prieten apropiat al actorului

Dar hai să fim serioase, copiii sunt acum adulți tineri care gândesc cu mintea lor. Zahara a renunțat public la numele Pitt încă de la intrarea la colegiul Spelman. Mai mult, la recenta ei absolvire, tânăra a fost strigată simplu „Zahara Marley Jolie”. Shiloh a dat fuga la tribunal fix în ziua în care a împlinit 18 ani pentru a face schimbarea legală. Cât despre fratele lor Pax, sentimentele lui au fost făcute publice într-o postare furioasă de Ziua Tatălui.

„Un nemernic de clasă mondială.” – Pax Jolie-Pitt

Cifrele vorbesc de la sine.

Patru din cei șase copii i-au întors deja spatele în mod public.

Ce mai rămâne de salvat

Te-ai gândit vreodată cum se simte un părinte exclus aproape total din viața copiilor săi? Momentan, doar gemenii Knox și Vivienne ar mai fi avut teoretic un program de vizitare stabilit. Numai că Vivienne a ales și ea să nu folosească numele Pitt pe afișul unui musical la care a lucrat recent alături de mama ei.

Knox rămâne singurul care nu a făcut o mutare publică de distanțare. Absența lui Brad de la recentele competiții de Muay Thai ale băiatului de 17 ani ridică însă mari semne de întrebare despre starea reală a relației lor.

Sursele din anturajul actorului susțin că el nu și-a pierdut speranța și crede că într-o zi familia va putea repara aceste legături frânte. Până la o eventuală minune sau o împăcare târzie, instanța urmează să se pronunțe pe cererea lui Maddox, validând încă o dată ruptura definitivă dintre tată și fiul cel mare.