Gracie Abrams, vedeta pop de 26 de ani nominalizată la Grammy, a decis să apese pedala de frână și să își schimbe complet ritmul de viață. După o perioadă haotică în care a deschis concertele pentru Taylor Swift și Olivia Rodrigo, artista pregătește un nou album, își face debutul în actorie, dar refuză să o mai facă sacrificându-și sănătatea mentală.

Când succesul te aduce la epuizare

Te-ai trezit vreodată că tragi de tine până nu mai poți, doar ca să bifezi toate așteptările celor din jur? Ei bine, miza aici nu este doar despre o cântăreață care scoate un disc nou, ci despre curajul de a pune limite clare când corpul și mintea îți urlă să te oprești. Gracie a realizat că ritmul nebunesc din ultimii patru ani o consuma pe interior, îndepărtând-o de prieteni și de o viață normală.

La prima vedere, viața ei părea perfectă.

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În 2023 a lansat albumul de debut, a bifat 50 de concerte pe stadioane alături de Taylor Swift și a primit o nominalizare uriașă la Grammy. Dar în culise, oboseala cronică își spunea cuvântul. Artista a mărturisit că a ignorat prea mult timp propriile limite fizice și emoționale, împingându-se dincolo de epuizare în timpul turneelor.

„Dacă nu asculți părțile din tine care trag un semnal de alarmă și cer atenție, atunci inevitabil va erupe în alt mod.” – Gracie Abrams, artistă

O viață nouă departe de ecrane

Iar soluția ei a fost una radicală, dar extrem de sănătoasă pentru o femeie din generația ei. Într-un interviu amplu publicat recent de Vogue, aflăm că vedeta și-a șters complet aplicațiile de social media de pe telefon. Pur și simplu nu a mai vrut să citească răutățile gratuite ale algoritmilor sau comentariile celor care o judecă pentru că este fiica celebrului regizor J.J. Abrams.

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Sincer, de câte ori nu am simțit și noi nevoia să aruncăm telefonul după o oră de scroll toxic?

Acum, Gracie petrece mult timp la Londra alături de iubitul ei, actorul Paul Mescal. Acolo a regăsit liniștea. Gătește, a început să deseneze în pastel, vorbește cu mama ei pe FaceTime de patru ori pe zi și are, în sfârșit, un program normal de somn.

Fata teribilă se maturizează

Noul ei album, care se lansează în iulie, poartă un titlu deloc întâmplător: „Daughter from Hell”. Este un fel de scrisoare de scuze pentru perioada ei de rebeliune din adolescență, când recunoaște că a creat destul haos acasă. Mama ei, producătoarea Katie McGrath, a înțeles mereu că în spatele atitudinii sfidătoare se ascundea altceva.

„Avea o încredere care părea autentică și uneori chiar era, dar era și o acoperire pentru o nesiguranță profundă.” – Katie McGrath, producătoare și mama lui Gracie

Și pentru că liniștea personală aduce mereu oportunități noi, cariera ei ia o direcție neașteptată. Gracie va juca rolul principal în filmul „Please”, produs de A24. Regizoarea Halina Reijn a știut din prima clipă că o vrea pe ea pe marele ecran, încă de la prima lor întâlnire.

„Am uitat complet că era o întâlnire de afaceri. Am vrut să îi fiu prietenă.” – Halina Reijn, regizoare

Când te uiți la viața ei de acum, cu instrumente muzicale în fiecare cameră a casei din Londra și cu dorința declarată de a deveni mamă la un moment dat, îți dai seama că succesul nu trebuie să vină la pachet cu epuizarea. Cum va reuși Gracie să își protejeze acest echilibru fragil odată ce va începe filmările pentru noul proiect cinematografic și va pleca din nou în turneu.