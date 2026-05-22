Știi momentele acelea în care simți că totul o ia razna în jurul tău, dar tu trebuie să zâmbești și să mergi mai departe? Ricky Martin tocmai a trăit asta la propriu. Joi seara, concertul său din Muntenegru a fost întrerupt brusc după ce un individ a eliberat gaze lacrimogene direct spre scenă.

Que ganas de volver a vivir esto 🥹❤️‍🔥 pic.twitter.com/5YHW5alDrI — Ricky Martin WebTeam (@RMwebteam) May 12, 2026

Recomandari Ricky Martin, apariție rară cu fiii săi gemeni. Valentino și Matteo sunt copia fidelă a tatălui lor

Dincolo de panica inerentă a unui astfel de moment, reacția artistului ne arată ce înseamnă profesionalismul dus la extrem. Într-o lume în care renunțăm ușor la primele semne de stres, decizia lui de a nu-și dezamăgi publicul, deși propria echipă îl implora să se oprească, ne dă puțin de gândit despre asumare și dedicare.

Să o luăm cu începutul. Artistul portorican tocmai dădea startul etapei europene a turneului său „Ricky Martin Live”. Atmosfera era incendiară, fanii cântau, totul mergea perfect. Numai că, din senin, aerul a devenit irespirabil.

Panică în mulțime și reacția autorităților

Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, echipa a fost nevoită să intervină de urgență. Róndine Alcalá, publicistul artistului, a explicat clar pe Instagram cum au stat lucrurile.

„Un individ a descărcat gaze lacrimogene spre scenă. Acest lucru a cauzat o întrerupere bruscă a spectacolului, în timp ce membrii publicului s-au îndepărtat de zonă și au primit asistență.” – Róndine Alcalá, Publicist

Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Dar ce faci când ești un star internațional și cineva atentează practic la siguranța ta? Te retragi, clar . Și exact asta l-au sfătuit și managerii lui.

Decizia care a schimbat cursul serii

Iar aici intervine partea cu adevărat impresionantă. După ce forțele de ordine au asigurat perimetrul și spectatorii au putut reveni în siguranță, Ricky a refuzat să anuleze restul serii. Reprezentanta lui a confirmat că, deși echipa l-a îndemnat să încheie spectacolul, el a ales să revină pe scenă „pentru a-și onora angajamentul față de fani”.

„Ricky Martin și echipa sa sunt în siguranță. Suntem recunoscători pentru sprijinul și îngrijorarea primite în urma evenimentelor din această seară din Muntenegru.” – Róndine Alcalá, Publicist

Sincer, nu e prima dată când Ricky ne arată latura sa umană și vulnerabilă pe scenă. Poate îți amintești momentul superb din 2023, din Elveția. Atunci, în plin proces de divorț de partenerul său, Jwan Yosef, gemenii săi adolescenți, Matteo și Valentino, au urcat pe scenă și au dansat cu el. A fost o oază de bucurie într-o perioadă altfel marcată de scandaluri grele, inclusiv acele acuzații teribile de abuz, ulterior demontate în instanță în iulie 2022, venite din partea nepotului său.

Până la urmă, show-ul trebuie să continue. Turneul european merge mai departe conform programului, fără alte anulări. Rămâne însă de văzut dacă autoritățile din Muntenegru vor reuși să îl identifice pe cel care a provocat acest haos și ce măsuri de securitate suplimentare vor fi luate la următoarele concerte.