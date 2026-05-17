Josh Duhamel trăiește emoțiile unui nou început la 53 de ani. Actorul și soția sa, Audra Mari în vârstă de 32 de ani, au anunțat oficial nașterea fetiței lor, Rocca de Leon Duhamel.

Știi momentul ăla când crezi că viața ta s-a așezat pe un făgaș previzibil și brusc universul îți dă planurile peste cap în cel mai frumos mod posibil? Dincolo de strălucirea celebrității, povestea lor ne arată cum dinamica unei familii se poate transforma complet, aducând o vulnerabilitate nouă în viața unui bărbat odată cu apariția primei fetițe.

Imagini emoționante din primele zile

Cuplul a ales să fie complet transparent cu urmăritorii de pe rețelele sociale. Într-o postare comună pe Instagram publicată sâmbătă, cei doi au lăsat publicul să vadă o fărâmă din intimitatea primelor momente petrecute în spital.

„Rocca de Leon Duhamel fetița noastră este aici.” – Josh Duhamel și Audra Mari

Dar lucrurile stau chiar mai drăguț de atât la o privire mai atentă. Fotografiile îl surprind pe actor ținând-o protector în brațe pe bebelușă, care e învelită strâns într-o păturică și poartă o căciuliță cu fundiță. O altă imagine arată conexiunea pură dintre mamă și fiică, cu Audra ținând-o pe Rocca pe piept imediat după naștere.

Recomandari Sebastian Stan devine tata pentru prima data la 43 de ani. Ce a recunoscut actorul

Imaginile vorbesc de la sine.

Recomandari Van Leeuwen retrage 2.185 de cutii de înghețată cu risc fatal pentru alergici

Cum s-a pregătit familia pentru noua membră

Iar bucuria a fost împărtășită și de fratele mai mare. Într-un cadru surprins acasă, micuțul Shepherd, în vârstă de doi ani, stă pe canapea analizându-și cu atenție noua surioară. Așa cum relata Hellomagazine într-un material recent, sosirea micuței vine la doar două luni după ce perechea a anunțat sarcina printr-o ședință foto alb-negru.

La acea vreme, fosta câștigătoare Miss World America a transmis un mesaj scurt și plin de emoție.

„Adăugăm o fetiță la povestea noastră.. Abia așteptăm să te cunoaștem.” – Audra Mari

Actorul mai are un băiat, Axl, de 12 ani, din fosta căsnicie cu cântăreața Fergie de la Black Eyed Peas. Și totuși, ideea de a crește o fată i-a adus o perspectivă complet nouă, mărturisită deschis într-un interviu acordat publicației Extra.

„Sunt pur și simplu atât de, abia aștept să o cunosc! Și este ceva legat de tați și fetițele lor. Este diferit, știi?” – Josh Duhamel, Actor

Acum, cu trei copii cu vârste atât de diferite, rutina zilnică a cuplului trece clar la un alt nivel. Cum vor reuși cei doi să integreze programul haotic al unui nou-născut în viața lor liniștită din Dakota de Nord.