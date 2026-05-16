Sebastian Stan, unul dintre cei mai iubiți actori români de la Hollywood, se pregătește pentru cel mai important rol din viața lui. La 43 de ani, starul a confirmat că va deveni tată pentru prima dată alături de partenera sa, actrița Annabelle Wallis.

Vulnerabilitatea din spatele succesului

De ce ne atrage atenția această poveste pe noi, femeile care jonglăm zilnic cu propriile anxietăți legate de familie? Pentru că, dincolo de strălucirea de pe covorul roșu, vedem vulnerabilitatea unui om matur care recunoaște că este complet copleșit de emoții. Să admiți că, deși ai succes profesional uriaș, rolul de părinte te face să te simți din nou ca un începător absolut, este o dovadă de sinceritate pe care o auzim prea rar.

Relația dintre Sebastian și Annabelle Wallis a fost mereu una extrem de discretă. Cei doi sunt împreună din 2022, dar au preferat să își țină viața personală departe de blitzurile fotografilor. Vestea că așteaptă un copil a fost confirmată abia în luna aprilie, într-un an deja fantastic pentru actor, marcat de câștigarea primului său Glob de Aur pentru rolul din producția „A Different Man”.

Pregătiri pentru noul capitol

Iar acum, pe măsură ce momentul nașterii se apropie, actorul a decis să vorbească deschis despre temerile lui. Și, sincer, declarațiile sunt de-a dreptul emoționante. Așa cum a relatat Click într-un material recent, românul trece printr-o de mentalitate, căutând răspunsuri în cărți și în experiențele altora.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Este nebunesc pentru mine. Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce perspectivă este vorba, doar ca să o înțeleg.” – Sebastian Stan, actor

Cifrele și trofeele pălesc în fața acestei noi realități.

E drept că viața de părinte nu vine cu un manual de instrucțiuni, indiferent câte premii ai pe raft în sufragerie. Până la venirea pe lume a bebelușului, rămâne de văzut cum va reuși cuplul să îmbine programul aglomerat de filmări cu nopțile nedormite care urmează inevitabil.