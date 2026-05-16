Știi momentul ăla când abia aștepți o super producție la cinema, doar ca să descoperi că internetul a luat foc înainte de premieră? Fix asta se întâmplă acum cu viitorul film al lui Christopher Nolan, o adaptare de 250 de milioane de dolari a epopeii „Odiseea”. Elon Musk tocmai a lansat un atac dur la adresa regizorului, acuzându-l că a schimbat etnia personajelor principale doar pentru a vâna premii Oscar.

https://x.com/crookedlamp/status/2055318308002365590

https://x.com/brewcorpsocal/status/2054600370756964634

Recomandari Elon Musk redefinește viitorul educației prin inovații revoluționare.

https://x.com/moon_river05/status/2054635954619711583

Dincolo de zgomotul de pe rețelele sociale, discuția ne atinge pe toți cei care mergem relaxați la cinema în weekend. Miza reală este cum se vor face filmele pe care le consumăm. Se mai pune accent pe povestea originală și pe talentul pur, sau totul devine o bifare a unor cote de diversitate impuse de la Hollywood?

Regulile care au aprins internetul

Academia Americană de Film a stabilit încă din 2020 o serie de reguli stricte. Pentru ca o peliculă să fie eligibilă la categoria cel mai bun film, trebuie să îndeplinească anumite criterii de diversitate în distribuție, echipa de producție și subiect.

Recomandari Adevarul dureros despre drama starului Disney. confesiune

Iar de aici a pornit practic tot scandalul actual.

Totul a escaladat când comentatorul conservator Matt Walsh a criticat alegerea actriței Lupita Nyong’o pentru rolul Elenei din Troia, considerată cea mai frumoasă femeie din mitologia greacă. Actrița din „12 ani de sclavie” joacă și un al doilea rol surpriză, cel al surorii Elenei, Clitemnestra. Walsh a susținut că decizia a fost luată doar pentru ca Nolan să evite acuzațiile de rasism dacă ar fi dat rolul unei femei albe.

Reactia furioasa a miliardarului

Aici intervine miliardarul.

Recomandari Iluzia prieteniilor perfecte de la Hollywood. Ce ascund de fapt vedetele pe platourile de filmare

Într-un articol publicat recent de Theblast, aflăm că fondatorul Tesla i-a dat dreptate lui Walsh și a pornit o adevărată campanie împotriva regulilor de la Hollywood pe platforma X.

„Cine mai exact este nenorocitul care a adăugat minciunile DEI la eligibilitatea pentru Premiile Academiei, în loc să fie vorba doar despre realizarea celui mai bun film?” – Elon Musk, CEO Tesla

Și mulți utilizatori i-au ținut isonul, simțind că miliardarul spune cu voce tare ce gândesc mulți spectatori obosiți de politizarea artei.

„Arta ar trebui să concureze pe excelență. Cel mai bun film ar trebui să câștige pentru că emoționează oamenii, spune cea mai puternică poveste și rezistă testului timpului. Când premiile trec de la meșteșug la ideologie, încrederea se rupe prima.” – Utilizator X

Apararea regizorului

Dar că Nolan nu a tăcut. Regizorul a apărat deciziile sale creative, inclusiv pe aceea de a-l distribui pe rapperul Travis Scott în rolul unui bard grec antic, alături de nume grele precum Matt Damon și Anne Hathaway.

El a explicat că rap-ul modern este descendentul direct al tradiției orale homerice. În Epoca Bronzului, poveștile nu erau citite de pe pagini, ci interpretate prin ritm și cadență vocală pentru a fi ținute în viață, motiv pentru care infuzia de ritm contemporan elimină mentalitatea arhaică asociată cu acele vremuri.

Dacă această presiune uriașă din online va schimba în vreun fel încasările la box office. Până la premiera filmului, întrebarea despre cum va arăta viitorul cinematografiei de masă rămâne deschisă.