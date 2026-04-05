Un anunț funerar de-a dreptul neobișnuit a apărut online, stârnind confuzie în rândul celor care l-au văzut. Constancia Pascua, o rezidentă din Waipahu, Hawaii, este anunțată ca fiind decedată în anul 2026, o dată aflată, clar, în viitor. Informația a fost publicată pe o platformă specializată în comemorări.

Necrologul publicat pentru viitor

La o primă vedere, pare un necrolog standard. Numai că detaliul care sare în ochi este anul decesului. V-ați gândit vreodată să citiți un anunț funerar pentru un eveniment care încă nu s-a întâmplat? Publicația menționează clar numele „Constancia Pascua” și anul „2026”, alături de localitatea Waipahu, HI.

O eroare, cel mai probabil.

Dar lipsa oricăror altor detalii despre viața persoanei sau despre circumstanțele decesului face ca situația să fie și mai ciudată. Pe bune, cum ajunge o astfel de informație online?

Cine este Constancia Pascua

Dincolo de numele său și de localitatea de reședință (Waipahu, un oraș din statul american Hawaii), nu sunt disponibile alte informații publice despre viața sau familia doamnei Pascua în cadrul acestui anunț. De regulă, aceste comemorări sunt însoțite de mesaje din partea familiei, detalii despre ceremonie sau o scurtă biografie a persoanei decedate.

Iar absența completă a acestor elemente, combinată cu data imposibilă, nu face decât să adâncească misterul.

O eroare tehnică sau o glumă proastă?

Cea mai plauzibilă explicație este o eroare umană la introducerea datelor sau o problemă tehnică a platformei. Nu de puține ori, în bazele de date online apar informații temporare sau de umplutură (cunoscute și ca „placeholdere”), care sunt publicate accidental. Până la urmă, este greu de crezut că cineva ar programa un deces cu doi ani în avans.

Momentan, anunțul rămâne o curiozitate a internetului, un exemplu bizar despre cum informațiile pot fi distribuite fără o verificare corespunzătoare, lăsând loc speculațiilor.