Zendaya și Tom Holland tocmai și-au mărit familia, iar actrița din Dune a confirmat oficial că au adoptat încă un cățel împreună. Este vorba despre un pui de American Bully salvat dintr-un adăpost, care se alătură celorlalte două animale de companie ale celebrului cuplu.

Un nou membru în familie

Știi momentul ăla când îți spui că nu ai timp nici să respiri, dar vezi o poză cu un pui de cățel și inima ți se topește pe loc? Ei bine, se pare că nici măcar cele mai mari vedete de la Hollywood nu sunt imune la asta. Pentru un cuplu care își ține viața personală extrem de ascunsă, această dezvăluire este o fereastră rară către viața lor de zi cu zi.

Într-un interviu recent pentru publicația ELLE, Zendaya a povestit cum s-a întâmplat totul și cum au ajuns să ia acasă micuțul salvat dintr-un adăpost din Oakland, California.

„Din punct de vedere logistic, probabil că nu a fost cea mai inteligentă idee. Dar emoțional, a fost. El este o completare minunată la familia noastră.” – Zendaya, Actriță

Cum arată viața lor privată

Cei doi actori sunt împreună din 2021, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru Spider-Man: Homecoming. Numai că, deși anul trecut s-au logodit și chiar au apărut zvonuri (alimentate de stilistul ei, Law Roach) că s-ar fi căsătorit în secret la începutul acestui an, ei preferă să nu dea absolut niciun detaliu.

Așa cum subliniază Marieclaire într-un material recent, actorii au ales mereu să își țină viața personală departe de ochii publicului.

„Relația noastră este ceva de care suntem incredibil de protectori și vrem să o păstrăm cât mai sacră posibil. Nu credem că datorăm asta nimănui, este treaba noastră și nu are nicio legătură cu carierele noastre.” – Tom Holland, Actor

Dar la capitolul animale de companie, lucrurile stau puțin diferit. Noul membru al familiei se alătură celorlalți doi blănoși pe care cuplul îi are deja: Noon, un Schnauzer pitic, și Daphne, un Doberman Pinscher.

Răsfăț la nivel de Hollywood

Iar dacă te întrebai cum trăiesc acești căței, actrița nu se ferește să recunoască adevărul. Când a văzut puiul la adăpost, reacția ei a fost una pe care orice iubitor de animale o înțelege perfect: „I-am văzut fața lui mică și mi-am zis, «Nu pot să te las în urmă»”.

Într-o conversație din 2026 cu Robert Pattinson pentru revista Interview, vedeta a recunoscut că animalele ei duc o viață extrem de privilegiată. Primesc mese speciale, cu suplimente de vitamine, exact ca niște staruri

„Aș spune că felul în care mă port cu câinele meu este probabil o chestie tipică de Hollywood. Sună foarte ridicol când vorbesc despre asta, dar îmi iubesc copilul. Asta e probabil cea mai ridicolă chestie de Hollywood despre mine, cum trăiește câinele meu.” – Zendaya, Actriță

Asta da viață de câine.

Acum rămâne doar de văzut dacă zvonurile despre nunta lor secretă se vor confirma la fel de natural cum au confirmat această adopție, sau dacă vor păstra acel secret doar pentru ei în continuare.