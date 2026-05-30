Știm cu toatele că divorțurile pot fi urâte, dar când copiii decid să șteargă legal numele tatălui din viața lor, lucrurile capătă altă greutate. Maddox Jolie-Pitt, fiul cel mare al lui Brad Pitt, a depus oficial actele pentru a renunța la numele de familie al actorului. Tânărul de 24 de ani vrea să rămână doar cu numele mamei sale, Angelina Jolie, o mișcare care a trimis unde de șoc la Hollywood.

Dincolo de strălucirea de pe covorul roșu, povestea asta ne arată cât de adânci pot fi rănile într-o familie destrămată. Nu e vorba doar despre un simplu act de identitate schimbat la tribunal. E vorba despre ruptura definitivă dintre un tată și copiii lui, o situație pe care o vedem prea des și în viața reală, nu doar în reviste. Când copiii devin victime colaterale într-un război al adulților, toată lumea pierde.

Iar Maddox nu este primul care face această mișcare radicală. Dacă dăm puțin timpul înapoi, ne amintim că sora lui mai mică, Shiloh, a făcut exact același lucru chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

O ruptură care pare definitivă

Într-un material amplu publicat recent de Theblast, aflăm exact cât de tare l-a lovit această decizie pe actorul de Oscar. Sincer, e greu să nu simți un dram de empatie. Brad l-a adoptat legal pe Maddox în 2006, la un an după ce a început relația cu Angelina, care îl adoptase anterior din Cambodgia.

„Se simte cel mai rănit dintre toate lucrurile care s-au întâmplat cu Angie de faptul că copiii lui nu își doresc o asociere publică cu numele său de familie. A fost foarte dificil.” – Sursă apropiată actorului, Us Weekly

Acum, tânărul vrea să fie cunoscut oficial pe hârtie drept „Maddox Chivan Jolie”. Tabăra actorului susține că cea mai mare teamă a lui Brad este să fie deconectat permanent de copii, sperând că trecerea timpului nu va face o viitoare împăcare imposibilă.

Războiul tăcut și alienarea parentală

Dar cum s-a ajuns aici? Apropiații actorului arată cu degetul direct spre fosta soție, numind-o chiar „manipulatoare” și „diabolică” pentru modul în care ar fi gestionat relația copiilor cu tatăl lor.

„A existat o campanie de alienare din partea Angelinei care a avut succes. Antagonismul este uriaș. A fost complet alienat de copii. Este devastator pentru el.” – Sursă din anturaj, Daily Mail

Și lucrurile nu se opresc la documente legale. Un eveniment recent a arătat clar distanța uriașă dintre ei. Brad Pitt a lipsit de la absolvirea fiicei sale Zahara de la colegiul Spelman. În timp ce Angelina și frații Maddox, Pax și Knox au fost prezenți să o susțină, actorul nu a apărut. O sursă a declarat pentru TMZ că acesta nu a încercat niciodată să o contacteze pentru a participa, în timp ce apropiații lui Pitt susțin că fosta soție a creat intenționat un mediu în care el nu ar fi fost deloc binevenit.

Timpul trece și rănile rămân

Mai mult, actorul a lipsit și de la alte momente importante, cum ar fi victoria fiului său Knox la o competiție de Muay Thai. În cazul lui Shiloh, avocatul ei a subliniat pentru People Magazine că adolescenta „a luat o decizie independentă și semnificativă în urma unor evenimente dureroase”. Se pare că totul se trage de la bătălia pentru custodie, când copiilor nu li s-a permis să depună mărturie în instanță, deși Angelina ceruse expres acest lucru.

Acum, ochii sunt ațintiți asupra gemenilor Knox și Vivienne, care au 17 ani și sunt singurii minori din familie, pentru care Brad Pitt încă are drept de vizită stabilit de instanță.