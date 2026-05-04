După o absență de șase ani și un proces răsunător pentru discriminare rasială, NeNe Leakes se întoarce oficial la rețeaua Bravo. Andy Cohen, în vârstă de 57 de ani, a rupt tăcerea despre această revenire neașteptată în cadrul viitoarei serii speciale „Ultimate Girls Trip”. Producția va marca a 20-a aniversare a celebrei francize de televiziune.

Un conflict lasat in urma

Te-ai gândit vreodată cât de ușor se pot repara punțile distruse într-un mediu atât de competitiv cum e televiziunea? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit la Hollywood. În aprilie 2022, NeNe a dat în judecată rețeaua pentru crearea unui mediu de lucru ostil. Acuzațiile au fost extrem de dure la acea vreme.

În documentele depuse în instanță se menționa clar: „NBC, Bravo și True încurajează o cultură corporativă și la locul de muncă în care comportamentul rasial insensibil și nepotrivit este tolerat, dacă nu chiar încurajat”. Textul juridic continua pe același ton tăios, amintind de contextul social al acelor ani. „În timp ce mișcarea Black Lives Matter a cuprins națiunea noastră, doamna Leakes, cel mai de succes talent feminin de culoare din istoria Bravo, ar fi trebuit să fie îmbrățișată de NBC, Bravo și True”. Realitatea a fost însă alta pentru ea. „În schimb, NBC, Bravo și True au forțat-o să plece din «casa pe care a construit-o», refuzându-i un rol regulat”.

Așa cum semnalează Theblast într-un material recent, războiul declarațiilor a atins cote alarmante, culminând cu momentul în care vedeta l-a numit pe gazda emisiunii „Watch What Happens Live” un „dependent de cocaină” pe rețelele de socializare.

Impacarea care a uimit pe toata lumea

Numai că timpul schimbă perspectivele. În ianuarie 2026, NeNe a confirmat printr-un clip video că a bătut palma cu producătorii pentru a apărea în ediția specială. Aici vor fi prezente peste 60 de vedete din sezoanele trecute și actuale ale emisiunii.

„Sunt fericită, nespus de bucuroasă să spun că mă voi întoarce la Bravo”, a mărturisit ea. Emoția a fost evidentă în fața camerei. „Aproape că nu-mi vine să cred cuvintele care îmi ies din gură.”

Andy Cohen a abordat subiectul cu mult calm (și o doză bună de pragmatism) într-un interviu recent acordat publicației Vulture. „Sărbătorim 20 de ani de Housewives. Nu pot vorbi despre acel proces, dar este în trecut. Ea a fost integrantă pentru serial și succesul său. Când am privit înapoi la cei 20 de ani, ni s-a părut că a face ceva cu ea ar fi cu adevărat drăguț pentru fani, iar ea și-a dorit foarte mult să o facă. A fost foarte pozitiv”, a explicat el, lăsând să se înțeleagă că a fost o decizie logică pentru toată lumea.

Reacțiile din online nu au întârziat să apară. Cohen i-a scris public pe rețelele de socializare: „Nu puteam sărbători 20 de ani fără tine”. Răspunsul femeii de 58 de ani a venit rapid: „Îți mulțumesc mult pentru tot. Te iubesc, untuleț, indiferent de situație.”

Prietenii vechi si dinamici noi

Să fim serioși, puține reveniri sunt posibile fără sprijinul celor din jur. NeNe și-a arătat recunoștința față de fostele colege din „Real Housewives of Atlanta”, Phaedra Parks și Porsha Williams, care i-au ținut mereu partea în perioada în care a lipsit de pe ecrane.

„Atât de mulți oameni care au continuat să îmi arunce numele în ring”, a spus vedeta. Lista de mulțumiri a continuat. „Mulțumesc tuturor de la Bravo. Mulțumesc tuturor oamenilor de la Truly Original. Mulțumesc, Shed Media. Mulțumesc producătorilor de pe teren care mă sună și îmi dau mesaje, dorind ca acesta să fie un lucru uimitor.”

Iar veștile bune aduc adesea și comentarii neașteptate. Fosta vedetă din „Real Housewives of New York”, Bethenny Frankel, s-a declarat încântată de revenirea mamei a doi copii, deși a punctat că istoricul conflictual va crea o dinamică cel puțin interesantă pe viitor. Frankel și-a asumat chiar o parte din merit, susținând că propusese o idee similară șefilor din televiziune înainte de a numi situația un lucru pozitiv.

„Cu plăcere”, a transmis ea scurt. „Timpul vindecă toate rănile.”

Vocea care se face auzita dincolo de ecrane

Dincolo de dramele televizate, viața reală cere implicare activă. La doar câteva săptămâni după confirmarea revenirii, NeNe a mers direct la Washington. Acolo s-a alăturat altor nume cunoscute, printre care Luann de Lesseps, Melissa Gorga, Phaedra Parks, Candiace Dillard Bassett, Marysol Patton și Erika Jayne, pentru a susține finanțarea programelor HIV pe Capitol Hill.

Curajul ei de a pune întrebări incomode a rămas intact.

„Întorcându-mă la Housewives, gen, sunt persoana perfectă pentru a pune toate întrebările, le voi pune oricum. Literalmente, îi întreb orice”, a povestit ea jurnaliștilor prezenți la eveniment. „De obicei, toți izbucnim în râs, dar trebuie să înțeleg, trebuie să știu.”

Până la urmă, aparițiile ei foarte rare de pe Lifetime și Zeus Network din ultimii ani au fost doar o pauză de respirație înainte de marea întoarcere pe platourile de filmare care au consacrat-o.