Ai momente când te gândești cu drag la filmele copilăriei și te întrebi ce s-a mai ales de actorii tăi preferați? Ei bine, Christopher Atkins, ajuns acum la 65 de ani, și Kristy McNichol, în vârstă de 63 de ani, tocmai au anunțat o reuniune care aduce multă nostalgie. Cei doi foști idoli ai adolescenților se vor întâlni la Fanboy Expo în Knoxville, Tennessee, între 10 și 12 iulie.

Dincolo de entuziasmul fanilor, povestea lor ne arată ceva mult mai profund despre limite personale și curajul de a alege o viață liniștită. Ambii au cunoscut celebritatea de la 13-14 ani, dar au știut când să facă un pas în spate pentru a-și proteja sănătatea mentală și fericirea de zi cu zi.

O prietenie care a rezistat decenii

Kristy avea doar 14 ani când a dat lovitura pe ecrane cu rolul Letitia „Buddy” Lawrence în serialul „Family”, în 1976. Dar faima timpurie vine la pachet cu o presiune uriașă pe care noi abia ne-o putem imagina. După ce a jucat în „Empty Nest”, mama a trei copii a decis să se retragă din lumina reflectoarelor în 2001.

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A fost o alegere asumată pentru propria ei liniște. Într-un interviu amintit recent de Hellomagazine, actrița a explicat exact de ce a pus stop carierei.

„Mulți oameni m-au întrebat de ce am părăsit serialul. A fost pentru că sufeream de depresie maniacală [acum numită mai frecvent tulburare bipolară], dar nu am vrut să vorbesc despre asta la momentul respectiv. Era ceva foarte privat. Acum vreau să le spun oamenilor adevărul.” – Kristy McNichol, Actriță

Viata traita în propriii termeni

Iar Christopher? Colegul ei de platou, devenit un adevărat sex-simbol după rolul din „Laguna Albastră” alături de Brooke Shields în 1980, trăiește și el exact așa cum își dorește. S-a transformat dintr-un star de cinema într-un pasionat de ieșiri în natură și drumeții montane.

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Și totuși, la 65 de ani, încă știe cum să atragă atenția. Ba chiar a apărut pe coperta ediției din iulie 2025 a revistei Playgirl, purtând o cămașă albă udă și afișându-și celebrele plete aurii.

Câți bărbați se pot lăuda cu o asemenea relaxare la vârsta lui?

Actorul a postat recent o fotografie pe Instagram în care își arată entuziasmul pentru revederea cu Kristy și cu fanii filmului „The Pirate Movie”.

„Înapoi în pădure! Aștept cu nerăbdare să văd pe toată lumea weekendul viitor pentru proiecția The Pirate Movie, întâlnirea cu mine și Kristy și sesiunea de întrebări și răspunsuri de după!” – Christopher Atkins, Actor

Evenimentul din iulie îi va aduce din nou împreună pe scenă, spre bucuria miilor de fani care au lăsat deja comentarii pline de admirație.