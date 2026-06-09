Chiar și atunci când ai lumea la picioare, o despărțire te poate pune la pământ. Katy Perry a vorbit extrem de deschis la Festivalul Tribeca din New York despre separarea de Orlando Bloom, recunoscând că a trecut printr-un adevărat coșmar emoțional în timp ce se afla în turneu.

Știi momentul ăla când inima îți este frântă, dar tu trebuie să te trezești, să zâmbești copilului tău și să mergi la birou de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat? Exact despre această presiune uriașă este vorba aici, o realitate pe care multe dintre noi o cunosc prea bine, doar că la o scară diferită. Când viața personală se prăbușește, fațada profesională devine al naibii de greu de menținut.

Să muncești când sufletul te doare

Relația ei cu actorul din Pirații din Caraibe părea una dintre cele mai solide de la Hollywood. S-au cunoscut la o petrecere în ianuarie 2016, s-au logodit trei ani mai târziu, iar micuța Daisy a venit pe lume în august 2020. Iar apoi, în iunie 2025, vestea separării lor a făcut înconjurul planetei. Într-un material amplu publicat recent de Theblast, artista a povestit cum a reușit să supraviețuiască turneului mondial în timp ce familia ei trecea prin transformări radicale.

„Anul trecut a fost probabil unul dintre cei mai grei ani din viața mea și am trecut printr-o tonă de rahat și au fost zile care au fost foarte, foarte, foarte, foarte grele.” – Katy Perry, artistă

Ea a explicat destul de clar că tristețea nu ține cont de statutul social sau de banii din cont. Artista a punctat că durerea și suferința nu discriminează, fiecare om fiind supus acestor stări în propriul său mod. Dar în loc să fugă de aceste sentimente copleșitoare, a ales să treacă prin foc, pentru că își făcuse o promisiune ei însăși, fanilor și, mai ales, fiicei sale.

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Lecția de viață pentru fetița ei

Și totuși, ce te face să mergi mai departe când simți că nu mai poți? Răspunsul ei rezonează enorm cu noi, mamele. Turneul Lifetimes a fost primul în care fiica ei, Daisy, a însoțit-o pas cu pas. Katy a vrut pur și simplu să îi ofere cea mai bună experiență posibilă, transformând propria durere într-o lecție de reziliență.

„în calitate de mame și tați, pur și simplu modelăm ceva pentru copiii noștri. dacă sunt acolo trăindu-mi viața cea mai autentică, liberă, susținută, împuternicită, inteligentă, sexy, ea va avea un tipar de urmat, un model de urmat.” – Katy Perry, artistă

Pentru ea, aducerea copilului la locul de muncă are o valoare inestimabilă, ajutând la crearea unei legături puternice și oferindu-i celei mici șansa să învețe direct din exemplul matern.

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Luminița de la capătul tunelului

Din fericire, lucrurile s-au așezat frumos până la urmă. Orlando Bloom a confirmat chiar el în toamna anului trecut că relația lor post-despărțire este una excelentă, ambii fiind concentrați pe creșterea fetiței lor în armonie. Dar partea cu adevărat interesantă abia acum vine. Astăzi, cântăreața trăiește o nouă poveste de dragoste alături de fostul premier canadian, Justin Trudeau.

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Făcând aluzie la noua ei relație, artista a mărturisit că atunci când treci prin iad, trebuie să continui să mergi, pentru că pe partea cealaltă te așteaptă raiul.

Până la urmă, lecția pe care ne-o lasă este una extrem de practică pentru oricare dintre noi. Vindecarea nu înseamnă să eviți durerea, ci să o trăiești asumat zi de zi, până când găsești din nou puterea să zâmbești și să îți reconstruiești viața cu capul sus.