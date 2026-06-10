Dean Cain a stârnit un val uriaș de critici după ce a părut să râdă public de o imagine virală care o ironiza pe Milly Alcock, tânăra de 26 de ani care se pregătește să joace rolul principal în noul film Supergirl. Fostul actor din faimosul serial cu Superman a reacționat la o postare care o compara pe actriță cu un personaj cu aspect de maimuță dintr-un serial vechi.

https://x.com/BigApeBooks/status/2064002691555045482

Știi momentul ăla când te simți judecată doar pentru simplul fapt că exiști într-o încăpere? Ei bine, la Hollywood, lucrul ăsta se întâmplă pe o scenă globală, iar reacția fostului Superman ne arată cât de ușor este ca aspectul fizic al unei femei să devină ținta glumelor, chiar și din partea colegilor de breaslă. Nu este vorba doar despre o celebritate îndepărtată, ci despre o atitudine pe care noi, femeile, o vedem prea des și în viața de zi cu zi.

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Milly Alcock nu este deloc la prima interacțiune cu acest gen de atenție nedorită. Tânăra a simțit pe pielea ei presiunea publicului încă de când a apărut în producția House of the Dragon, unde a realizat rapid că fanii francizelor mari se simt adesea îndreptățiți să critice fiecare detaliu fizic al actrițelor.

O glumă care a costat scump

Totul a pornit când un utilizator pe rețeaua X a distribuit o fotografie deloc măgulitoare a personajului Cha-ka, o creatură dintr-un serial din 1974, alături de o poză cu Milly Alcock. Utilizatorul a întrebat retoric de ce actrița arată ca acel personaj. Și, în loc să ignore sau să o apere pe colega sa din universul DC, Dean Cain a ales să lase un comentariu.

„La naiba… Am râs.” – Dean Cain, actor

Fanii nu l-au iertat deloc. Mulți i-au reproșat că și-a distrus moștenirea și că a pierdut respectul milioanelor de copii care îl admirau acum trei decenii. Ulterior, actorul a încercat să clarifice situația spunând că nu a afirmat niciodată că actrița ar fi urâtă, dar a părut destul de neafectat de scandalul din online.

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Presiunea asupra femeilor din francize

Iar lucrurile stau puțin diferit când privim tinerelor care duc greul acestor mega-producții. Într-un interviu acordat publicației Vanity Fair în luna aprilie, actrița a vorbit cu o sinceritate dezarmantă exact despre această problemă a validării fizice.

„M-a făcut conștientă că simplul fapt de a exista ca femeie în acel spațiu este ceva ce oamenii comentează. Am devenit foarte confortabili să avem această proprietate ciudată asupra corpurilor femeilor. Nu prea pot să-i opresc. Pot doar să fiu eu însămi.” – Milly Alcock, actriță

Fix așa cum semnalează Theblast într-un material detaliat, acest fenomen îngrijorător nu o vizează doar pe ea. Rachel Zegler a trecut prin exact același coșmar odată cu distribuirea ei în rolul din viitorul film live-action Snow White din 2025. Din cauza originilor sale columbiene, Zegler a primit un val de ură din partea criticilor care considerau că personajul ar trebui jucat de o actriță albă.

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Între identitate și așteptările fanilor

Zegler a mărturisit pentru Harper’s Bazaar că i-a fost extrem de greu să proceseze reacțiile agresive, mai ales că primise critici similare și pentru rolul din West Side Story din 2021.

„Mi s-a spus că nu sunt suficient dintr-un lucru pentru West Side Story și prea mult din altul pentru Snow White. există un argument de făcut că, cel puțin în ochii publicului, când ești două lucruri, ești simultan nimic. Dar refuz să mă asimilez pentru confortul altcuiva.” – Rachel Zegler, actriță

Sincer, e de-a dreptul epuizant să vezi cum tinerele trebuie să se justifice constant pentru cum arată sau de unde provin. Dar presiunea nu apasă doar pe umerii lor, ci se vede clar și în cifrele de la box office. Supergirl are un buget de producție estimat la 175 de milioane de dolari, excluzând costurile de marketing. Cu toate astea, previziunile actuale arată un weekend de deschidere de doar 55 de milioane de dolari, mult sub debutul de 125 de milioane al filmului Superman de anul trecut, care a strâns în total peste 618 milioane de dolari la nivel mondial.

Regizorul James Gunn a intervenit și el pe platforma Threads pentru a apăra alegerile creative, explicând că personajul a crescut pe o bucată din Krypton și nu a experimentat superputeri până în adolescență.

Filmul ajunge în cinematografe la finalul acestei luni și este un test absolut uriaș pentru viitorul universului DC.