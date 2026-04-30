Comedianta Kathy Griffin a stârnit din nou controverse, de data aceasta cu o tiradă acidă la adresa fostelor gazde ale emisiunii „The View”. După o apariție recentă în talk-show, Griffin a publicat un video pe YouTube în care și-a exprimat fără niciun filtru gândurile, iar cuvintele nu au fost deloc blânde.

Atacuri directe la adresa fostelor colege

Deși a ținut să precizeze că „iubește” actuala echipă a emisiunii, formată din Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sara Haines, Ana Navarro, Sonny Hostin și Alyssa Farah Griffin, tonul ei s-a schimbat radical când a venit vorba de fostele co-prezentatoare. Elisabeth Hasselbeck a fost prima vizată. „Când o aveau pe Hasselbeck, a trebuit să-i suport prostia… sau, mai degrabă, prostia indignată, care este cea mai amuzantă”, a spus Griffin.

Iar tirul nu s-a oprit aici. Următoarea pe listă a fost Meghan McCain, pe care a numit-o „o c… enervantă”, sugerând că îi face plăcere să o provoace.

„Pur și simplu îmi place să o atac, pentru că mușcă momeala de fiecare dată”, a continuat Griffin. „Și acum o să posteze despre cum nu sunt eu o feministă.” Comedianta a adăugat ironic: „Așa funcționează, Meghan. Într-o zi o să te prinzi.”

De ce a fost iertată o altă colegă

Comentariile despre Hasselbeck par să vină dintr-un conflict mai vechi, inclusiv un schimb de replici tensionat în direct, în 2010. La acea vreme, Hasselbeck, care a făcut parte din emisiune între 2003 și 2013, a criticat umorul lui Griffin, spunând că glumele ei sunt „neadevărate” și „nu atât de amuzante”.

Interesant este că Griffin a recunoscut că inițial plănuia să o atace pe actuala co-prezentatoare, Alyssa Farah Griffin, din cauza colaborării acesteia cu Donald Trump. „Ca să știi, Alyssa, în mintea mea, urma să te atac pe tine”, a mărturisit ea. Numai că, potrivit informațiilor aduse în discuție de Theblast, Griffin a renunțat la idee după ce a aflat că Alyssa născuse de curând un copil, considerând că „nu mai era o țintă corectă”.

Ba chiar a avut cuvinte de laudă pentru ea. „Și s-a dovedit a fi cea mai drăguță de la masă”, a completat Griffin.

O relație tensionată cu „The View”

Griffin a mai susținut că relația ei cu emisiunea s-a schimbat de-a lungul anilor. Reflectând la cea mai recentă apariție a sa, a spus că a trebuit să fie pre-înregistrată, deoarece „nu mă mai lasă să particip la emisiunile live”.

O decizie care o nemulțumește.

„Și nu mă mai lasă nici să co-prezint”, a spus ea. „Ceea ce e nasol, pentru că îmi plăcea la nebunie să fiu co-prezentatoare.”

Controversa, un nume de scenă

Aceste remarci sunt doar cele mai recente dintr-o lungă istorie de controverse care i-au marcat cariera. Te-ai întrebat vreodată unde se trage linia între umor și ofensă? În mai 2017, comedianta a stârnit un val de indignare după ce a publicat o fotografie în care ținea un cap tăiat și însângerat, semănând cu cel al lui Donald Trump. Imaginea, menită a fi o satiră politică, a atras critici pe scară largă, inclusiv din partea unor gazde „The View”. Jedediah Bila a numit-o „oribilă”, în timp ce Sonny Hostin s-a declarat „ofensată”, descriind-o ca fiind „atât de josnică și scârboasă”.

Ani mai târziu, Griffin reflectează asupra impactului pe care l-a avut acel moment asupra carierei sale. „Cred că am fost «ne-anulată», ceea ce pentru mine este un miracol, pentru că nu credeam că voi mai fi vreodată «ne-anulată»”, a spus ea într-un interviu.

Fără secrete. Adevărul despre operațiile estetice

Chiar și după ce a navigat prin una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale, Griffin nu se ferește de lumina reflectoarelor sau de a fi complet onestă cu privire la alegerile sale personale. Ea a recunoscut deschis că a suferit al treilea facelift și nu este deranjată de critici. Mai mult, a povestit că și-a făcut intervenții la bărbie și pleoape, mulțumindu-i chirurgului ei, Dr. Ben Talei, pentru rezultate.

Dar, spre deosebire de alte vedete, Griffin nu a îndulcit realitatea recuperării. „O să fiu sinceră, este dureros. Așa că toate curvele astea care zic: «E ca și cum ți-ai pune o plombă! Nu e nimic!» Nu, este dureros.”