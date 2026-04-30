Comedianta Kathy Griffin a stârnit din nou controverse, de data aceasta cu o tiradă acidă la adresa fostelor gazde ale emisiunii „The View”. După o apariție recentă în talk-show, Griffin a publicat un video pe YouTube în care și-a exprimat fără niciun filtru gândurile, iar cuvintele nu au fost deloc blânde.

Atacuri directe la adresa fostelor colege

Kathy Griffin at the 35th Annual EMA (Environmental Media Association) Awards Gala 2025

Deși a ținut să precizeze că „iubește” actuala echipă a emisiunii, formată din Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sara Haines, Ana Navarro, Sonny Hostin și Alyssa Farah Griffin, tonul ei s-a schimbat radical când a venit vorba de fostele co-prezentatoare. Elisabeth Hasselbeck a fost prima vizată. „Când o aveau pe Hasselbeck, a trebuit să-i suport prostia… sau, mai degrabă, prostia indignată, care este cea mai amuzantă”, a spus Griffin.

Iar tirul nu s-a oprit aici. Următoarea pe listă a fost Meghan McCain, pe care a numit-o „o c… enervantă”, sugerând că îi face plăcere să o provoace.

„Pur și simplu îmi place să o atac, pentru că mușcă momeala de fiecare dată”, a continuat Griffin. „Și acum o să posteze despre cum nu sunt eu o feministă.” Comedianta a adăugat ironic: „Așa funcționează, Meghan. Într-o zi o să te prinzi.”

De ce a fost iertată o altă colegă

Elisabeth Hasselbeck walks the runway at the The Heart Truth

Comentariile despre Hasselbeck par să vină dintr-un conflict mai vechi, inclusiv un schimb de replici tensionat în direct, în 2010. La acea vreme, Hasselbeck, care a făcut parte din emisiune între 2003 și 2013, a criticat umorul lui Griffin, spunând că glumele ei sunt „neadevărate” și „nu atât de amuzante”.

Interesant este că Griffin a recunoscut că inițial plănuia să o atace pe actuala co-prezentatoare, Alyssa Farah Griffin, din cauza colaborării acesteia cu Donald Trump. „Ca să știi, Alyssa, în mintea mea, urma să te atac pe tine”, a mărturisit ea. Numai că, potrivit informațiilor aduse în discuție de Theblast, Griffin a renunțat la idee după ce a aflat că Alyssa născuse de curând un copil, considerând că „nu mai era o țintă corectă”.

Ba chiar a avut cuvinte de laudă pentru ea. „Și s-a dovedit a fi cea mai drăguță de la masă”, a completat Griffin.

O relație tensionată cu „The View”

Donald Trump

Griffin a mai susținut că relația ei cu emisiunea s-a schimbat de-a lungul anilor. Reflectând la cea mai recentă apariție a sa, a spus că a trebuit să fie pre-înregistrată, deoarece „nu mă mai lasă să particip la emisiunile live”.

O decizie care o nemulțumește.

„Și nu mă mai lasă nici să co-prezint”, a spus ea. „Ceea ce e nasol, pentru că îmi plăcea la nebunie să fiu co-prezentatoare.”

Controversa, un nume de scenă

Aceste remarci sunt doar cele mai recente dintr-o lungă istorie de controverse care i-au marcat cariera. Te-ai întrebat vreodată unde se trage linia între umor și ofensă? În mai 2017, comedianta a stârnit un val de indignare după ce a publicat o fotografie în care ținea un cap tăiat și însângerat, semănând cu cel al lui Donald Trump. Imaginea, menită a fi o satiră politică, a atras critici pe scară largă, inclusiv din partea unor gazde „The View”. Jedediah Bila a numit-o „oribilă”, în timp ce Sonny Hostin s-a declarat „ofensată”, descriind-o ca fiind „atât de josnică și scârboasă”.

Ani mai târziu, Griffin reflectează asupra impactului pe care l-a avut acel moment asupra carierei sale. „Cred că am fost «ne-anulată», ceea ce pentru mine este un miracol, pentru că nu credeam că voi mai fi vreodată «ne-anulată»”, a spus ea într-un interviu.

Fără secrete. Adevărul despre operațiile estetice

Chiar și după ce a navigat prin una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale, Griffin nu se ferește de lumina reflectoarelor sau de a fi complet onestă cu privire la alegerile sale personale. Ea a recunoscut deschis că a suferit al treilea facelift și nu este deranjată de critici. Mai mult, a povestit că și-a făcut intervenții la bărbie și pleoape, mulțumindu-i chirurgului ei, Dr. Ben Talei, pentru rezultate.

Dar, spre deosebire de alte vedete, Griffin nu a îndulcit realitatea recuperării. „O să fiu sinceră, este dureros. Așa că toate curvele astea care zic: «E ca și cum ți-ai pune o plombă! Nu e nimic!» Nu, este dureros.”