Maluma a reușit să pună din nou internetul pe jar, după ce o serie de fotografii extrem de senzuale dintr-un pictorial recent au reapărut pe rețelele de socializare. Artistul columbian apare într-o ipostază care a lăsat fanele complet fără cuvinte.

Maluma x Playgirl Magazine pic.twitter.com/93bzBD9xsk — 𝐇 🌑 +𝐏𝐑𝐄𝐓𝐓𝐘 +𝐃𝐈𝐑𝐓𝐘 (@HS_Lohan) May 19, 2026

Recomandari VIDEO MAGIC! Imagini ULUITOARE într-un parc Disney

Știi momentul ăla când ai pus copiii la culcare, ai terminat cu mailurile de la birou și dai un scroll de relaxare pe telefon? Ei bine, exact pentru astfel de momente de deconectare a apărut această avalanșă de imagini. Dincolo de fantezia vizuală, contrastul dintre imaginea de sex-simbol absolut și viața lui reală de tătic devotat ne arată că poți jongla perfect cu ambele roluri.

Fotografiile nu sunt tocmai noi, ci fac parte dintr-un pictorial realizat în martie 2024 pentru o celebră revistă. Dar știm cum funcționează algoritmii, iar uneori internetul decide să readucă în atenție lucrurile care chiar merită privite de două ori.

Cadrele care au blocat rețelele

Conform datelor apărute într-un articol publicat recent de Theblast, una dintre cele mai comentate imagini îl prezintă pe câștigătorul premiului Grammy complet ud în duș. Poartă doar un prosop alb legat periculos de jos în jurul taliei. Într-o altă fotografie, el trage prosopul și mai mult, lăsând la vedere un tatuaj în formă de pană de pe pelvis, în timp ce își trece o mână prin păr.

Și că nu se termină aici. Într-un cadru de-a dreptul domestic, cântărețul a transformat un moment banal în bucătărie în artă pură. El a pozat în timp ce își pregătea un bol cu cereale, având doar o pătură înfășurată în jurul taliei. Alte imagini îl arată într-un costum din două piese desfăcut complet, lăsând la vedere abdomenul sculptat, sau purtând doar o pereche de blugi cu talie joasă.

Nostalgia fanelor și reacțiile online

Clar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Maluma arată absolut senzațional.” – Admirator pe internet

„Oare o să dea prosopul jos?” – Fană pe rețelele sociale

„Mereu ne tachinează.” – Utilizator online

Iar nostalgia fanelor a mers și mai departe. Același cont de fani a scos de la naftalină și campania lui din 2020 pentru Calvin Klein, unde poza la bustul gol, cu o pereche de blugi descheiați și un furtun cu apă. cine se poate plânge de o asemenea estetică?

O viață de familie împlinită

Numai că, în viața reală, lucrurile stau complet diferit pentru starul latino. Dincolo de ipostazele incendiare, Maluma tocmai a împărtășit o veste cât se poate de dulce. Artistul, care a devenit tătic pentru prima oară abia în martie 2024, a anunțat că el și iubita lui, Susana Gomez, așteaptă deja al doilea copil.

Să fii idolul a milioane de femei și totuși să te bucuri de cea mai liniștită viață de familie acasă? Răspunsul rămâne probabil secretul lui bine păstrat, dar noi ne putem bucura în continuare de muzica și de fotografiile lui. Până la urmă, artistul demonstrează că își poate asuma orice rol își propune, iar fanele așteaptă acum cu nerăbdare primele imagini în formulă de patru.