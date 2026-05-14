Te-ai întrebat vreodată când a fost ultima dată când ai ieșit din casă purtându-ți părul 100% natural, fără nicio intervenție termică sau extensii? Pentru unele dintre noi răspunsul e simplu, dar pentru un întreg grup de femei de culoare, această întrebare a scos la iveală nesiguranțe profunde. Totul a pornit de la creatoarea de conținut de pe TikTok @sshozxox, stabilită în Irlanda, care a publicat un clip în care susține că multe femei își ascund textura naturală sub peruci și extensii, îngrijind acele accesorii mult mai bine decât propriul păr.

Întrebarea incomodă care a împărțit internetul în două

„Te doare pentru că știi că am dreptate”, a spus Sharon în videoclipul devenit viral, care include și textul: „Îți tratezi peruca cu grija pe care o merită părul tău natural.”

Și exact de aici a pornit o întreagă furtună digitală. Să fim sincere, internetul se aprinde repede, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Fetele sunt supărate”, a observat Blake Newby, fost editor de frumusețe devenit creator de conținut. Aceasta a recunoscut că inițial a trecut peste videoclip aprobând în tăcere. Dar când feed-ul ei s-a umplut de reacții care o acuzau pe Sharon că judecă alegerile femeilor, Blake a decis să intervină. „Am fost atât de confuză de discurs pentru că am simțit că are dreptate”, explică ea, deși poartă exclusiv peruci cu păr drept. „Înțeleg că trebuie să deconstruiesc motivele din spatele faptului că nu îmi port niciodată părul natural.”

Alți creatori celebri, precum Jackie Aina și Patricia Bright, au postat la rândul lor clipuri în care încurajează o introspecție reală pe acest subiect.

Presiunea de a avea bucle perfecte și oboseala rutinei

Dacă ai încercat vreodată să îți definești buclele naturale, știi cât de obositor poate fi procesul. Iar într-un articol recent semnat de Allure, autoarea Annie Blay-Tettey amintește de perioada 2010-2016, când YouTube-ul a explodat cu tutoriale despre părul natural. Creatoare precum Chizi Duru, Whitney White (cunoscută ca Naptural85) și Jessica Pettway (OnlyOneJess) au creat un spațiu unde femeile puteau învăța să își îngrijească buclele. „Mi-au oferit inspirație pentru cum să îmi fac părul”, a recunoscut însăși Sharon.

Numai că lucrurile s-au complicat pe parcurs. Această tendință a ajuns inevitabil și pe feed-urile noastre din România, unde metoda de îngrijire a părului texturat a devenit virală, iar produsele dedicate se găsesc acum la prețuri pornind de la 60 de lei în magazine precum Sephora sau Douglas. Dar odată cu produsele, a venit și o presiune uriașă de a atinge perfecțiunea.

„Mișcarea pentru părul natural trebuia să fie pentru fetele cu părul creț și textură aspră, care arătau ca mine”, punctează Sharon. Între noi fie vorba, brandurile au capitalizat rapid trendul. Hairstylistul Brendnetta Ashley din San Francisco explică: „Când a început mișcarea, am văzut la început mult mai multe fete cu bucle lejere”.

Sharon completează ideea: „Campaniile pentru părul natural au început să se schimbe; femeile au început să fie mai deschise la culoare, iar buclele au început să devină mai lejere, și apoi mesajul din spatele mișcării s-a pierdut”.

Pentru scriitoarea Kayla Greaves (care a detaliat experiența într-un eseu din 2024), așteptările au fost pur și simplu nerealiste. „Îmi doream aceste bucle perfect definite pentru că asta simțeam că îmi spune comunitatea de culoare că trebuie să am”. Rezultatul? „Părea o corvoadă. Am ajuns să detest să îmi fac părul”, povestește ea. „A avea un «păr sănătos» a venit cu prețul sănătății mele mintale, iar acesta este un preț pe care pur și simplu nu sunt dispusă să îl plătesc.”

Între standarde de frumusețe și acceptarea de sine

Dincolo de rutina de îngrijire, discuția atinge un punct mult mai sensibil ce ține de standardele eurocentrice. Până la urmă, de ce simt atâtea femei nevoia să se ascundă?

„În industria în care lucrez, există această regulă nescrisă că, dacă vrei să ai succes, atunci părul tău trebuie să arate într-un anumit fel”, mărturisește Blake Newby. „Este pur și simplu foarte înrădăcinat în mine că pentru ocazii speciale, părul tău ar trebui să fie drept.” Ea adaugă că „până când părul natural nu va mai fi politic, până când lucruri precum Legea CROWN nu vor mai fi necesare pentru ca noi să ne purtăm părul natural la locurile de muncă profesionale… [acest discurs] este important și relevant”.

Iar tabăra celor care o critică pe Sharon are și ea argumente valide. O utilizatoare a comentat: „Să recunoaștem rana și durerea pe care ele [femeile de culoare] le internalizează… Nu este vina lor. Durează mult timp să desfaci ura de sine, așa că hai să nu folosim vinovăția… Mecanismele de apărare vor apărea natural când abordarea nu este empatică.”

O altă perspectivă vine de la femeile care se confruntă cu probleme medicale. „Ca o persoană cu alopecie și păr foarte subțire care nu mai este des, simt că această conversație centrează adesea femeile care au deja un păr des, cu aspect sănătos”, scrie cineva. „Lasă neintenționat pe dinafară un întreg grup de femei care ar adora să își poarte părul natural, dar se confruntă cu deteriorare, căderea părului sau afecțiuni ca a mea.”

Cum va arăta noul capitol pentru îngrijirea părului

Dar Sharon insistă că nici perucile nu sunt tocmai varianta ușoară. „Am purtat exclusiv peruci timp de doi ani, așa că știu procesul din spatele lor”, explică ea, detaliind pașii care implică straturi de lipici, timp de uscare și fixare. „Pentru mine, este destul de ipocrit că poți să îți iei timp din zi pentru a face ceva atât de complex precum lipirea unei peruci, dar să îți speli părul, să pui balsam pe el, să îți desfaci codițele, este prea multă muncă.”

„A declanșat ceva în mine pentru că sunt obosită. Părul meu arată exact ca al ei și am reușit să am grijă de el. Suntem amândouă pe același internet. Amândouă avem acces la aceleași informații. Cum de eu am reușit să îmi creez o rutină, iar tu încă plângi pe internet?”, se întreabă creatoarea.

Și totuși, intenția ei nu a fost să interzică extensiile. „Videoclipurile mele nu au fost niciodată menite să le facă pe femeile de culoare să nu mai poarte peruci. Vreau doar ca ele să se simtă încrezătoare în părul lor natural, în părul care le crește din scalp. Vreau să înțeleagă că te poți simți atât de frumoasă doar purtând buclele de pe capul tău.”

Blake Newby anticipează o relaxare a abordărilor pe viitor: „Cred că această mișcare a părului natural va arăta ca un pic mai multă libertate”.

„Aceasta este o mare oportunitate pentru hairstyliști să se implice cu adevărat și să susțină femeile de culoare, arătându-le cum să lucreze cu tipul lor de păr”, adaugă Brendnetta Ashley.

Iar pentru unele femei, comoditatea primează pur și simplu. Blake Newby recunoaște sincer: „Nu am capacitatea de a avea grijă de părul meu așa cum merită să fie îngrijit zilnic”. Pentru Kayla Greaves, soluția de compromis a fost să recurgă la tratamente frecvente cu cheratină, o alegere practică ce i-a redus timpul de coafare săptămânal la doar 20 de minute.