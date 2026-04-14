Triplul campion olimpic la înot Adam Peaty se pregătește intens pentru Jocurile Olimpice de la Paris, dar gândurile sale zboară mult mai departe, până în 2028. Într-un interviu recent, sportivul britanic a vorbit deschis despre revenirea sa după o perioadă dificilă și despre planurile ambițioase care includ o participare la Olimpiada de la Los Angeles.
Revenirea în bazin și demonii personali
După o pauză necesară în care s-a luptat cu probleme de sănătate mintală și consum de alcool, Peaty pare să-și fi regăsit motivația. E drept că drumul nu a fost ușor. El însuși recunoaște complexitatea momentului prin care a trecut, descriind o perioadă de căutare interioară profundă. Iar acum, se simte mai puternic ca niciodată.
„Am avut nevoie să mă prăbușesc pentru a mă putea reconstrui”, a mărturisit înotătorul. „Focul acela pe care îl credeam stins a început să ardă din nou, poate chiar mai puternic.”
Discursul neașteptat al lui Gordon Ramsay
Dar poate cel mai surprinzător element al pregătirii sale a fost o intervenție externă, venită de la celebrul bucătar Gordon Ramsay. Acesta a ținut un discurs motivațional echipei britanice, iar cuvintele sale tăioase au avut un impact neașteptat asupra lui Peaty. Cum vine asta? Ei bine, Ramsay a vorbit despre presiune într-un mod total diferit.
„Presiunea este un privilegiu, nu o povară. Voi nu sunteți aici să participați, sunteți niște mașinării de performanță. Acum ieșiți acolo și comportați-vă ca atare!”, le-a transmis Ramsay sportivilor. Impactul a fost imediat pentru Peaty. „Cuvintele lui au fost brutale, dar exact ce aveam nevoie să aud. A venit de la cineva din afara lumii noastre, dar care înțelege perfect ce înseamnă excelența”, a explicat campionul.
Obiectivul suprem: Los Angeles 2028
V-ați gândit vreodată de ce un sportiv de top s-ar concentra pe un eveniment atât de îndepărtat? Pentru Adam Peaty, răspunsul este legat de moștenirea pe care vrea să o lase în urmă. Nu e vorba doar despre a câștiga la Paris, ci despre a stabili un record de longevitate și dominare în sportul său. Participarea la LA 2028 ar însemna a patra sa ediție a Jocurilor Olimpice.
„Oricine poate câștiga o medalie sau două. Eu vreau să demonstrez o longevitate pe care puțini o pot atinge. Vreau ca, peste 10 ani, lumea să se uite înapoi și să spună că am dominat o eră”, a declarat Peaty.
Un plan pe termen lung.
Numai că pentru a ajunge acolo, fiecare antrenament și fiecare competiție contează. Peaty pare să fi înțeles acest lucru mai bine ca oricând, abordând pregătirea cu o maturitate și o determinare reînnoite.
„Proiectul Nemuritorul”
Peaty și-a denumit chiar acest plan pe termen lung „Proiectul Nemuritorul” (un nume pe care și l-a dat singur planului său de carieră). Nu este vorba despre aroganță, ci despre o mentalitate care îl împinge să depășească orice obstacol. El vede acest proiect ca pe o modalitate de a-și cimenta locul în istoria înotului mondial, dincolo de simplele medalii câștigate.
„«Proiectul Nemuritorul» nu este despre a fi invincibil, ci despre a lăsa o moștenire care să nu poată fi ștearsă. Este despre a împinge limitele a ceea ce se credea posibil în acest sport, an de an”, a concluzionat sportivul.