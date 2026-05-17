Lady Louise Windsor, tânăra de 22 de ani din familia regală britanică, a atras toate privirile duminică la Royal Windsor Horse Show. Fiica Ducelui și Ducesei de Edinburgh nu doar că a condus o trăsură cu o îndemânare care a amintit imediat de regretata Regină Elisabeta a II-a, dar a surprins publicul apărând într-o vestă reflectorizantă, muncind cot la cot cu echipa de organizare.

Te-ai gândit vreodată cum arată viața unui copil crescut la curtea regală? Ei bine, dincolo de tiare și protocoale stricte, decizia părinților ei de a-i oferi o educație cât mai normală dă roade vizibile. Pentru noi, mamele, este un exemplu superb despre cum limitele sănătoase și muncă te țin cu picioarele pe pământ, indiferent de statutul social.

Regina Elisabeta a II-a, care s-a stins din viață în 2022, adora caii și a fost văzută adesea conducând trăsuri pe domeniul Castelului Windsor, încă din 1944. Uneori o făcea alături de sora ei, Prințesa Margaret, alteori singură în trăsura străbunicii sale, Regina Alexandra. Acum, nepoata ei îi duce pasiunea mai departe.

Recomandari Ducesa Sophie și fiica sa Lady Louise surprinse cu același accesoriu la Jubileu

O apariție impecabilă și o atitudine relaxată

Îmbrăcată cu un sacou din tweed kaki, o pălărie fedora maro deschis și mănuși texturate de călărie, Lady Louise a navigat cu expertiză în Competiția Internațională de Conducere a Trăsurilor din Home Park. Zâmbitoare și clar în elementul ei, tânăra a fost susținută din public de mama ei. Ducesa Sophie, în vârstă de 61 de ani, a mers la rândul ei într-o trăsură, purtând o ținută de un albastru închis și o pălărie înaltă.

Dar surpriza a venit abia sâmbătă.

Tânăra a fost văzută dirijându-și relaxat părinții, care stăteau în spatele unei bariere metalice, în timp ce ea purta o vestă galbenă reflectorizantă. Ulterior, a schimbat-o cu o vestă polară pe care scria „CAI Official”, acronimul pentru Concours d’Attelage International.

Recomandari Josh Duhamel, tată de fată la 53 de ani. Actorul și Audra Mari au anunțat nașterea Roccei.

Educația care face diferența

Iar lucrurile stau chiar mai interesant de atât, mai ales pentru o prințesă. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material recent, studenta aflată în ultimul an la literatură engleză la Universitatea St Andrews a cerut singură să muncească. Pe lângă studii, ea ține un program aglomerat, fiind implicată în scena de teatru a universității și activând drept cadet în Corpul de Antrenament al Ofițerilor.

„Ducesa Sophie și Prințul Edward le-au oferit lui Lady Louise și fratelui ei James o creștere cât mai normală posibil, iar acest lucru se reflectă clar în etica ei de muncă. Este foarte ancorată în realitate și cu picioarele pe pământ; nu ai ști că face parte din familia regală. A fost ideea ei să ceară un job part-time. Este foarte muncitoare.” – Sursă anonimă, apropiată familiei

Nu e prima dată când face asta.

Recomandari Secretul cuplului care a surprins pe toată lumea la Cannes. Ce a recunoscut actorul despre viața de tătic

În vacanțele de vară anterioare, a lucrat în birouri făcând muncă administrativă. Sursele spun că a fost foarte politicoasă și de ajutor în timp ce sigila plicuri pentru eveniment.

Sincer, mi se pare absolut revigorant să vezi o tânără care alege să lipească plicuri deși ar putea pur și simplu să stea pe margine. Următorul pas major pentru ea va fi absolvirea universității. Vom afla abia la vară spre ce carieră se va îndrepta o nepoată de regină care știe deja cum arată muncă de jos.