Sezonul muzical ne aduce mereu aminte de legendele pop autentice, iar povestea artistei scoțiene Lulu rămâne una dintre cele mai fascinante. Câștigătoarea din 1969 a avut o viață personală demnă de un scenariu de film, fiind căsătorită cu două figuri absolut iconice din lumi complet diferite.

Dincolo de strălucirea scenei și de ropotele de aplauze, experiențele ei vorbesc direct despre vulnerabilitate. Imaginează-ți cum este să fii în lumina reflectoarelor abia ieșită din adolescență, să te îndrăgostești nebunește de un star global și apoi să fii nevoită să o iei de la capăt după un divorț dureros. Este o lecție despre reziliență pe care multe dintre noi o înțelegem perfect, dincolo de filtrele celebrității.

Lulu a dat lovitura pe piața muzicală în 1964 cu piesa „Shout”, o preluare care a propulsat-o instantaneu spre faima națională. Apoi a venit momentul istoric. Așa cum amintește Hellomagazine într-un material retrospectiv publicat recent, victoria ei de acum 57 de ani cu piesa „Boom Bang-a-Bang” a fost una cu totul neobișnuită, împărțind marele premiu cu alte trei concurente, toate obținând același număr de puncte.

Dragostea la 20 de ani și mirajul faimei

Iar primul ei soț nu a fost nimeni altul decât Maurice Gibb, celebrul membru al trupei Bee Gees. S-au cunoscut la o vârstă foarte fragedă, în timpul unei apariții la emisiunea Top of the Pops în 1969. S-au îndrăgostit rapid și s-au căsătorit doar câteva luni mai târziu. Dar luna lor de miere a ajuns să fie amânată din cauza angajamentelor ei legate de concursul european.

„Mi s-a părut că Maurice era drăguț, așa că am spus: «În acest caz, spune-i să nu mai vorbească despre mine și să mă scoată în oraș». A făcut exact asta, nu m-am așteptat niciodată să iasă mare lucru din asta, dar, de fapt, relația noastră a crescut, într-un fel. A fi împreună este un mod destul de greșit de a descrie ceea ce se întâmpla între noi.” – Lulu, artistă

Și totuși, lucrurile nu au fost roz pe termen lung. Fratele mai mare al lui Maurice, Barry, s-a opus ferm acestei uniuni. Aveau doar 20, respectiv 19 ani la momentul nunții. Cei doi au divorțat șase ani mai târziu, în 1975. Privind în urmă, artista a recunoscut că mariajul lor a fost o greșeală, punctând clar că deciziile luate la acea vârstă vin cu multă naivitate.

„Credeam că suntem regele și regina lumii și eram fabuloși. Băutura a fost o parte din asta, dar nu ar fi trebuit să ne căsătorim în primul rând… Ar fi trebuit să avem doar o idilă.” – Lulu, artistă

O nouă șansă și lecțiile maturității

Dar viața merge înainte, La doi ani după despărțirea de Maurice, Lulu s-a căsătorit cu viitorul stilist al celebrităților, John Frieda. Pe atunci, când s-au cunoscut, el era doar un ucenic la un salon de coafură, dar chimia dintre ei a fost evidentă imediat.

„John a venit ca o surpriză pentru mine pentru că nu îl căutam pe el sau pe altcineva. Eram distrusă după Maurice. Eram emoționată să fac din nou pasul.” – Lulu, artistă

La doar două luni de la nuntă, a aflat că este însărcinată și ulterior l-a adus pe lume pe fiul lor, Jordan. Deși relația cu fiul ei nu a fost mereu cea mai ușoară, ea a mărturisit că acesta a iertat-o pentru momentele dificile. Cuplul a decis să pună capăt relației în 1992. Sfârșitul celui de-al doilea mariaj a fost un moment critic. Artista a povestit că șocul a fost uriaș și că se simțea complet pierdută în acea perioadă.

Și totuși, cum îți regăsești echilibrul când simți că îți fuge pământul de sub picioare? Gândește-te la asta data viitoare când treci printr-o schimbare majoră. Puterea de a te reinventa după o despărțire dureroasă și de a-ți menține o carieră activă la 77 de ani este, până la urmă, cel mai mare succes pe care îl poți avea în propria viață.