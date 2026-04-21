După un turneu global care a inclus opriri în Mexico City, Tokyo și Shanghai, continuarea mult așteptată a filmului „The Devil Wears Prada” a avut în sfârșit premiera mondială la New York. Evenimentul a fost, fără doar și poate, un adevărat fenomen al modei, aducând pe covorul roșu unele dintre cele mai extravagante creații ale sezonului. Vorbim despre piese semnate de case de modă precum Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney și, clar, Prada.

De la teamă la extravaganță

Lucrurile au stat complet diferit acum 20 de ani, la premiera primului film, care a avut loc în cadrul L.A. Film Festival. Atunci, ținutele au fost mult mai sobre, iar explicația vine chiar de la Meryl Streep. Într-un interviu acordat Gretei Gerwig pentru ediția din mai 2026 a revistei Vogue, actrița a mărturisit: „Ei bine, la primul film tuturor le era frică de Anna, așa că nu am găsit haine.”

Dar ce s-a schimbat, pe bune, în aceste două decenii?

De data aceasta, moda proaspăt coborâtă de pe podiumuri a fost în centrul atenției. Erin Walsh, stilista de lungă durată a lui Anne Hathaway și fostă angajată Vogue la începutul anilor 2000, a recunoscut presiunea. „Sunt conștientă de privirile ațintite asupra evenimentului,” a declarat ea.

Inspirația din spatele look-urilor

Iar inspirația pentru aceste alegeri vestimentare îndrăznețe are o explicație simplă, potrivit lui Walsh. „Dacă te uiți la toate marile case de modă care au acești noi [designeri] la conducere, există ideea de a te apleca spre bucurie și spre haine care te fac să te simți ca versiunea supernova a ta,” a explicat stilista. Până la urmă, hainele trebuie să transmită o emoție, nu-i așa?

Un tribut adus albastrului cerulean

Nostalgia pentru filmul original nu a fost nici ea uitată. Câțiva membri ai distribuției au profitat de ocazie pentru a purta versiuni actualizate ale celebrului albastru cerulean. Meryl Streep a apărut într-un pulover customizat de la J.Crew, în timp ce Anne Hathaway a ales o creație Sacai cu franjuri.

Simone Ashley (cea care o joacă pe Emily a generației Z) a pășit pe covorul roșu într-o rochie Fidan Novruzova în aceeași nuanță iconică.

Un omagiu clar.

Vedetele de pe covorul roșu

Premiera de la New York a reunit o listă impresionantă de vedete. Pe lângă protagoniștii principali, pe covorul roșu au mai putut fi văzuți Barbara Palvin și Dylan Sprouse, Coco Rocha, June Ambrose și Jasmine Tookes, fiecare contribuind la spectacolul de stil al serii.