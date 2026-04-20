Alex Velea a șters de pe YouTube videoclipul piesei „Mamacita”, interpretată de fiii săi, Dominic și Akim. Decizia vine în urma unui val de critici din spațiul public, inclusiv din partea unor nume cunoscute precum Gabriela Firea și Andreea Raicu, care au considerat versurile total nepotrivite pentru niște copii de 11 și 9 ani.

Reacția artistului la controverse

După ce piesa lansată în aprilie 2026 a stârnit revoltă online, videoclipul în care apăreau Dominic și Akim a fost eliminat de pe YouTube. E drept că melodia încă poate fi ascultată pe platformă, însă secțiunea de comentarii a fost dezactivată. Numai că, în ciuda reacțiilor negative, Alex Velea continuă să promoveze piesa pe alte rețele sociale. Pe 19 aprilie, de exemplu, artistul s-a filmat la sală, încurajându-și fanii de pe TikTok și Instagram să folosească melodia în propriile clipuri.

Versurile care au încins spiritele

Dar ce anume a deranjat atât de tare? Hai să vedem refrenul care a iscat întreaga polemică.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”.

Gabriela Firea: „Noi toți avem o parte din vină”

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat dur, atrăgând atenția asupra responsabilității colective. Ea consideră că problema depășește sfera familiei Velea și privește întreaga societate.

„Dincolo de îngrijorarea fiecărui român în legătură cu toate consecințele pe care le suferim și toate îngrijorările legate de starea de război, există și un alt timp de îngrijorare, care este în fiecare familie și e dincolo de prețuri, de costuri, de drone. Mă refer la ce se întâmplă cu copiii noștri”, a declarat Firea.

Aceasta a continuat pe un ton critic: „Cum este posibil ca în societatea noastră niște copii de 8-9-10 ani să ajungă să vorbească și să asculte apoi ceea ce se vorbește pe ritmuri melodice despre cum trebuie să transforme un băiat o fată în a lui? Nu cred că sunt vinovați doar părinții care i-au lăsat să cânte acele versuri. Cred că noi toți avem o parte din vină”.

Andreea Raicu, un apel la conștientizare

Și Andreea Raicu s-a declarat întristată de mesajul transmis de piesă, subliniind normalizarea unui limbaj periculos la vârste fragede. Ea a explicat pe larg de ce versuri aparent banale (auzite în multe alte melodii) devin deranjante când sunt rostite de copii.

„Am ascultat astăzi piesa «Mamacita», lansată de Frații Velea în care se vorbește despre o fetiță de 8 ani și spun, la un moment dat, ceva de genul «mă duc să o fac a mea». Și recunosc ca m-a întristat. Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă cât de normal pare. E genul de replică pe care o auzi peste tot: în piese, în glume, între oameni și nici nu te mai oprești asupra ei. Dar când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze. Pentru că, dincolo de inocență, e acolo un mesaj pe care îl învățăm foarte devreme: că o fată poate fi «a cuiva», că poate fi cucerită, luată, revendicată. Și, fără să ne dăm seama, ajungem să legăm valoarea unei fete de faptul că poate fi dorită, aleasă, revendicată de cineva. Nu e despre copil, el doar repetă ce vede și ce aude, dar e despre noi, despre cultura în care creștem și despre limbajul pe care îl normalizăm fără să ne mai dăm seama. La 8 ani, un copil nu ar trebui să reproducă dinamici de seducție sau de posesie, și totuși se întâmplă. Nu pentru că e ceva în neregulă cu el, ci pentru că fetele sunt sexualizate prea devreme, pentru că relațiile sunt prezentate ca jocuri de putere, iar dorința ajunge să fie confundată cu posesia.”

Fosta prezentatoare TV a ținut să precizeze că mesajul ei nu este un atac personal, ci un semnal de alarmă. „Nu este un atac, este doar un moment de conștientizare. Poate că schimbarea nu vine din gesturi mari, ci din lucrurile mici pe care alegem să nu le mai ignorăm”, a concluzionat Andreea Raicu.