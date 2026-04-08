Cardi B nu încetează să surprindă. Recent, rapperița a fost fotografiată în drum spre un afterparty Little Miss Drama cu un look complet neașteptat, dominat de un coc voluminos în culorile curcubeului. Deși e în plin turneu, cele mai bune apariții nu sunt rezervate doar pentru scenă.

Un coc curcubeu

La prima vedere, este un coc răvășit, cu o bază de blond platinat. Numai că look-ul nu se oprește aici. Coafura este presărată cu o multitudine de nuanțe vibrante, creând un efect de curcubeu. Bretonul voluminos, dat într-o parte, prezintă șuvițe suprapuse de galben, portocaliu, roșu, violet, albastru și turcoaz.

Aceleași dungi delicate de culoare se regăsesc sporadic în întreaga coafură, de la șuvițele rebele lăsate libere până la cele de pe creștetul capului.

Recomandari Cardi B uimește cu noul look magenta în 5 nuanțe diferite

O coafură pe bune ieșită din comun.

Inspirație din desene animate

Întreaga apariție pare o versiune modernă și matură a unui personaj de desene animate foarte popular în anii ’80, Rainbow Brite. E drept că artista s-a născut puțin prea târziu pentru a prinde frenezia acelor vremuri, însă influența personajului magic este evidentă. O referință culturală cu totul neașteptată.

Ținuta și contrastul

Pentru a completa apariția, Cardi a purtat o rochie mov în degrade, de tip halter, cu un decolteu adânc și decupaje înalte pe picioare. Dar detaliul care creează un contrast puternic este manichiura. În timp ce părul este o explozie de veselie și culoare, unghiile au fost păstrate într-o nuanță foarte închisă, aproape sobră. V-ați fi gândit la o asemenea combinație?

Recomandari Misty Copeland uimește la Oscar cu 3 coafuri inspirate de balet

Păr natural sau peruci?

Cardi a investit mult timp și efort în sănătatea părului ei natural (și chiar a lansat o linie de produse, Grow-Good), dar asta nu înseamnă că a renunțat la marea ei pasiune, perucile. Iar acest look, pe cât de spectaculos, este o dovadă că nu se teme să experimenteze. Este o coafură jucăușă și capricioasă, care se potrivește perfect cu personalitatea ei extravagantă și o confirmă, încă o dată, ca un style icon.