Gigantul nutrițional Herbalife a anunțat achiziția Bioniq, o companie de suplimente personalizate susținută de fotbalistul Cristiano Ronaldo. Tranzacția se poate ridica la 150 de milioane de dolari, marcând un pas important în piața de wellness care, iată, devine din ce în ce mai personalizată.

O tranzacție în două etape

Prețul de achiziție a fost de 55 de milioane de dolari, e drept că la această sumă se adaugă alte 95 de milioane de dolari sub formă de plăți contingente, condiționate de performanța viitoare a companiei. o afacere complexă. Bioniq a fost lansată în 2019 de fostul jucător de baschet german Vadim Fedotov, împreună cu James Hardy, un veteran al comerțului.

Finalizarea tranzacției este așteptată în al doilea trimestru al acestui an.

Recomandari Inelele pe degetul mic, noul trend în 2026 adoptat de Bella Hadid și Harry Styles

Ce este, de fapt, Bioniq?

Compania din Londra funcționează pe un model bazat pe abonament. V-ați întrebat vreodată cum ar arăta un pachet de vitamine creat special pentru voi? Ei bine, cam asta oferă Bioniq. Utilizatorii completează un chestionar prin care își evaluează stilul de viață și nevoile de sănătate, iar pe baza răspunsurilor primesc formule zilnice personalizate.

Fiecare formulă conține o combinație unică de antioxidanți, vitamine, minerale, fitonutrienți, aminoacizi și fibre prebiotice. Practic, un cocktail de sănătate croit pe măsura fiecăruia.

Ronaldo și alți investitori de top

În 2024, starul fotbalului Cristiano Ronaldo a investit o sumă confidențială în Bioniq, după ce a fost client al companiei încă din 2022. Iar el nu este singurul nume mare implicat. Printre investitori se numără și fotbalistul Diogo Dalot, dar și fonduri de investiții precum Porsche Ventures, Rock Internet și HV Capital.

Recomandari Camila Morrone readuce moda pantofilor cu toc de 100 mm pe străzile din New York

O mișcare strategică.

Viziunea fondatorilor

Vadim Fedotov, co-fondatorul Bioniq, a declarat că scopul său a fost clar de la început. „Am creat Bioniq pentru a face sănătatea măsurabilă, acționabilă și accesibilă. Alăturarea la Herbalife ne permite să ne accelerăm misiunea și să aducem soluții de sănătate personalizate unei audiențe globale, la scară largă.”

De cealaltă parte, Stephan Gratziani, directorul executiv al Herbalife, vede această achiziție ca pe un pas natural în evoluția pieței. „Viitorul sănătății și al stării de bine este din ce în ce mai personalizat și bazat pe date. Combinând tehnologia Bioniq cu infrastructura noastră globală și platforma Pro2col, suntem poziționați în mod unic pentru a oferi nutriție personalizată milioanelor de consumatori din întreaga lume.“

Recomandari Air Jordan 1 Flight Club se lansează pe 11 aprilie la prețul de 185 dolari

O piață în plină fierbere

Herbalife, companie fondată în 1980, este cunoscută pentru shake-urile proteice, înlocuitorii de masă și vitaminele sale. Valoarea sa de piață (conform listării la New York Stock Exchange) a crescut serios, ajungând la 1,5 miliarde de dolari, de la 876,8 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Și nu e singura mișcare de acest fel, achiziția venind la scurt timp după ce Danone a cumpărat Huel pentru 1 miliard de dolari.

Ca parte a acordului, Vadim Fedotov și alți membri ai echipei Bioniq se vor alătura echipei de conducere a Herbalife după finalizarea tranzacției.