Lili Reinhart a renunțat la sclipiciul obișnuit al premierelor și a ales o abordare mult mai subtilă luni seara, la Teatrul Film Independent din Los Angeles. Actrița a participat la o proiecție specială a serialului „Hal & Harper” într-o ținută Tory Burch din colecția de toamnă 2026, completată de o pereche de pantofi care costă 500 de dolari.

O ținută atipică, dar de impact

Departe de rochiile strălucitoare, Reinhart a purtat o ținută complexă, dar elegantă. Ea a suprapus un tricou polo din lână de culoare verde-gălbui sub un sacou gri, care avea gulerul și un buzunar de la piept finisate cu catifea maro închis. Iar ținuta a fost completată de o pereche de pantaloni negri slim, cu manșete întoarse.

Piesa de rezistență, pantofii de 500 de dolari

Pantofii au fost, pe bune, piesa centrală. Reinhart a purtat modelul Pierced de la Tory Burch, în culoarea Perfect Black, un stil din piele care costă 500 de dolari. Dar ce anume îi face atât de speciali? La prima vedere, par niște pantofi stiletto clasici, numai că lucrurile stau puțin diferit. Au un vârf ascuțit, dar cu o terminație subtil rotunjită, un decupaj adânc și un toc înalt și curbat, care se arcuiește spre interior în loc să coboare drept.

Elementul definitoriu este accesoriul metalic supradimensionat, în două tonuri, cu un accent de perlă, așezat în diagonală peste vârf.

Un trend printre vedete

Alegerea pantofilor o plasează pe Reinhart în centrul uneia dintre cele mai interesante povești de accesorii create recent de Tory Burch. Linia Pierced a devenit o alegere repetată a celebrităților în 2026, în parte pentru că oferă ceva mai neobișnuit decât un simplu pantof negru, fără să pice însă în capcana excentricului.

Să fim serioși, nu e prima oară când îi vedem. La Săptămâna Modei de la New York din februarie, Tessa Thompson a purtat o versiune verde-smarald la prezentarea brandului, în timp ce Amanda Seyfried a ales o pereche cu imprimeu de șarpe pentru aceeași ocazie.

Ce este „Hal & Harper”

Lili Reinhart joacă în „Hal & Harper”, o comedie-dramă în opt episoade creată de Cooper Raiff (care joacă și rolul fratelui ei în serial). Din distribuție face parte și Mark Ruffalo, în rolul tatălui lor. Povestea urmărește „apropierea incomodă, dependența emoțională și durerile maturizării târzii care modelează dinamica trio-ului”. Serialul a avut premiera pe platforma Mubi în luna octombrie a anului trecut.