Salma Hayek a fost o apariție spectaculoasă sâmbătă, la Ceremonia Premiilor Breakthrough. Actrița a impresionat cu un coc sculptural care i-a pus în valoare firele de păr argintii, demonstrând că eleganța nu are vârstă. Iar look-ul a fost completat de o rochie Gucci neagră, cu paiete.

Un look de gală impecabil

Pe lângă coafură, întreaga ținută a fost una demnă de covorul roșu. Actrița a purtat o rochie neagră cu paiete, semnată Gucci, cu un decolteu adânc și încrețit, la care a asortat o pereche de cercei cu diamante David Webb.

Machiajul, realizat de makeup artistul Ash K. Holm, a fost unul clasic, plin de farmec. Buze într-o nuanță bogată de roz, fard de obraz asortat și ochi conturați complet în negru. Pe pleoape, un fard maro cald a fost completat cu o sclipire argintie în colțurile interioare ale ochilor.

Coafura care a atras toate privirile

Dar piesa de rezistență a fost coafura.

Hairstylistul Andy Lecompte i-a creat lui Hayek un coc sculptural, cu partea din față pieptănată într-o parte, într-un mod soft, dar dramatic. V-ați fi gândit că asta permite șuvițelor ei cărunte să fie în centrul atenției? Numai că nu este vorba de o șuviță statement, ci mai degrabă de reflexii naturale care adaugă un plus de interes vizual. Practic, firele argintii nu au fost ascunse (nu că ar fi încercat vreodată să o facă), ci au fost încadrate într-un mod ce pare aproape strategic.

O declarație asumată

Dacă există cineva pe care nu ne surprinde plăcut să o vedem îmbrățișându-și firele albe, aceea este Hayek.

„Părului meu nu-i place să fie vopsit,” a declarat actrița anul trecut. „Arăt mai bine cu un păr sănătos, care e alb.”

O declarație pe cât de simplă, pe atât de puternică.

E drept că actrița arată superb cu orice coafură sau culoare imaginabilă, dar e ceva special la acest capitol al călătoriei sale cromatice. Este un look pe care l-am văzut evoluând la ea de ani de zile, însă acum pare pe deplin realizat. Acest trend (cunoscut drept „quiet silver”) arată, până la urmă, că trecerea la părul cărunt nu trebuie să fie o decizie radicală, de tipul totul sau nimic.