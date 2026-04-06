Mihaela Rădulescu, în vârstă de 56 de ani, a revenit în spațiul public cu un mesaj copleșitor de Paște, după 8 luni de tăcere. Vedeta a trecut printr-o perioadă cumplită, pierzându-și în decurs de doar jumătate de an atât partenerul de viață, Felix Baumgartner, cât și mama. În postarea sa, vorbește deschis despre durere, vindecare și forța de a merge mai departe.

Cea mai întunecată perioadă din viața mea

A fost un an al pierderilor. Felix Baumgartner s-a stins în iulie 2025, într-un accident de parapantă, iar mama vedetei, Marilena Țiganu, a murit în decembrie. Iar vedeta a vorbit deschis despre durerea care a copleșit-o. „A trebuit să trec prin foarte multă durere în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea.”

A ales să se retragă complet pentru a-și trăi suferința departe de ochii lumii. „Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Sprijinul l-a găsit la apropiați, dar, surprinzător, și la necunoscuți. „Am fost tăcută timp de 8 luni, făcând totul în liniște, primind partea mea de ajutor de la familia mea și de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut avea. Dar și de la străini – oameni buni care au vrut doar să își arate sprijinul.”

Vindecare prin compasiune

Chiar și în mijlocul propriei suferințe, Mihaela a transmis un mesaj plin de speranță tuturor celor care au sărbătorit Paștele Catolic. „Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cât mai mult de momentele frumoase alături de cei dragi și păstrați în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Încercați să faceți cât mai mult bine, este cel mai frumos sentiment.”

Dar ce facem cu cei care nu au pe nimeni alături? Mihaela are un răspuns. „Unii pot fi singuri astăzi, nu toată lumea are privilegiul de a fi cu familia sau prietenii. Nu fiți triști, mergeți și fiți alături de cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil unde bătrânii nu primesc vizite… Există întotdeauna modalități de a învinge tristețea, singurătatea sau durerea. Găsiți o cale de a fi buni, plini de compasiune, de folos.”

Pe bune, un gest mic poate schimba ziua cuiva.

Vedeta consideră că ajutorul oferit altora a fost parte din propria ei vindecare. „Dar nici măcar pentru o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru alții, știind că mica bucurie pe care o pot aduce cuiva mă va ajuta și pe mine să mă vindec.”

Un memento pentru fiecare femeie

Numai că mesajul vedetei nu s-a oprit aici. Ea a vorbit despre importanța respectului de sine și a independenței, transmițând un mesaj puternic tuturor femeilor. „Nu am renunțat niciodată la cine sunt și la ceea ce am muncit atât de mult să construiesc. Nu m-am mulțumit niciodată să fiu doar femeia cuiva, indiferent câtă iubire, respect, încredere și siguranță au existat între noi.”

Sfatul ei continuă direct. „Spun asta ca un memento pentru fiecare femeie de acolo – puternică, independentă, capabilă, inteligentă și în același timp îndrăgostită: nu lăsați pe nimeni să vă eticheteze sau să vă umilească, să vă trateze ca pe un nimic.”

Apelul ei la demnitate (un subiect des abordat de vedetă) este cât se poate de clar. „Bazați-vă pe voi înșivă, rămâneți independente financiar și ripostați atunci când cineva încearcă să vă lipsească de respect, să vă umilească sau să vă discrediteze în fața altora. Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta ca să vă regăsiți și să vorbiți deschis.”

La final, a adăugat și un compliment: „Femeile din România sunt minunate, apropo.”

Fotografia realizată de Felix

Dincolo de cuvinte, un detaliu a emoționat profund. Fotografia care însoțește postarea poartă o semnătură specială, cea a bărbatului pe care l-a pierdut, fiind un omagiu discret adus amintirilor lor. „fotografie de therealfelixbaumgartner, cu ocazia unui Paște fericit!”