Mihaela Rădulescu face dezvăluiri dureroase despre perioada de după moartea partenerului său, Felix Baumgartner. Vedeta acuză familia sportivului că i-a ignorat complet ultimele dorințe și, mai mult, că i-a interzis timp de 8 luni să intre în casele pe care le aveau împreună în Elveția pentru a-și recupera bunurile personale și cele două pisici.

Ultima dorință a lui Felix, ignorată de familie

Conflictul a pornit de la modul în care urma să fie comemorat legendarul parașutist. În timp ce familia acestuia a organizat o înmormântare tradițională, Mihaela Rădulescu susține că dorința lui Felix era cu totul alta, una pe care i-a mărturisit-o doar ei. Până la urmă, cum stau lucrurile? Se pare că sportivul nu voia sub nicio formă să fie îngropat.

„Asta mă doare cel mai mult – să văd cum nici măcar n-au vrut să mă asculte când am încercat să vă spun că Felix mi-a povestit TOTUL despre cum vrea să fie amintit, am discutat despre toate lucrurile despre care nu a putut vorbi niciodată cu mama lui!”, a povestit vedeta pe Instagram.

Trofee și medalii pierdute

Mihaela a explicat că a reușit, în cele din urmă, să respecte promisiunea făcută partenerului său. I-a incinerat trupul și i-a împrăștiat cenușa, pentru ca acesta să poată „continua să zboare”, exact așa cum și-a dorit. Numai că bătălia pentru moștenirea sa morală și materială a fost departe de a fi câștigată.

„Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea organizată de familie, Felix m-a pus să jur că nu voi lăsa pe nimeni să-l îngroape, voia să continue să zboare, mi-a cerut să-i împrăștii cenușa într-un loc anume… Și am făcut exact ce a vrut. Dar nu pot face prea multe altceva, toate trofeele, medaliile, echipamentul sportiv, nu mai am nimic…”, a mai scris Mihaela Rădulescu.

O luptă pierdută.

Acuzații de lăcomie și interdicție în propriile case

Iar calvarul nu s-a oprit aici. Presa tabloidă din Austria a acuzat-o pe Mihaela Rădulescu că ar fi vrut să pună mâna pe averea lui Felix Baumgartner, o afirmație pe care vedeta o neagă vehement, susținând că nu a fost niciodată interesată de bani. Ba chiar, situația a escaladat într-un mod greu de imaginat. V-ați gândit vreodată că ați putea fi blocat în afara propriei case?

Ea susține că familia sportivului nu i-a permis accesul în locuințele lor din Elveția timp de luni întregi, blocându-i astfel accesul la lucrurile personale și chiar la animalele de companie. O situație care, e drept, pare desprinsă dintr-un film prost.

„Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele două case ale noastre din Elveția DOAR pentru a salva pisicile noastre drăguțe și nebune și pentru a-mi recupera lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și ne-am IUBIT acolo”, a povestit vedeta, subliniind durerea de a fi tratată ca o străină în locurile pe care le numea acasă (și pe care le-a amenajat alături de Felix).