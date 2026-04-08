Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de dureroasă, după ce și-a pierdut partenerul de viață, Felix Baumgartner, și mama, la doar câteva luni distanță. Vedeta a împărtășit recent imagini emoționante și mesaje despre dorul copleșitor. Sărbătorile pascale din 2026 o vor găsi singură, iar lipsa partenerului său se resimte mai profund ca niciodată.

O pierdere dublă în doar 6 luni

Un accident tragic în timpul unui zbor cu parapanta, petrecut în iulie 2025 în Italia, i-a luat viața sportivului Felix Baumgartner, lăsând un gol imens în viața Mihaelei. Pierderea a fost și mai devastatoare pentru vedetă, având în vedere că, în decursul a doar șase luni, și-a pierdut și mama. Această dublă tragedie a transformat anul 2025 într-o perioadă de grea încercare. „Am trecut recent prin multă durere. Să-mi pierd partenerul și mama, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea”, a mărturisit ea.

O perioadă, pe bune, cumplită. Cine nu ar fi copleșit de o asemenea greutate?

O relație de susținere reciprocă

Relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a fost definită de susținere reciprocă, spirit de aventură și momente de neuitat. Dar, dincolo de aparențe, lucrurile stăteau puțin diferit, cel puțin din punctul de vedere al vedetei. „Nu a fost o viață împărtășită – o vacanță pe ici pe colo”, a declarat ea, subliniind natura relației lor dinamice.

Iar implicarea ei în viața partenerului a fost una profundă, la prima vedere. „Am fost alături de Felix în aproape toate show-urile sale aeriene, încă din prima zi. Atunci când nu am fost, filmam pentru emisiuni. Și când nu am fost în fotografii, mereu am fost cea care le-a făcut!”, a scris Mihaela în dreptul uneia dintre imaginile cu ei doi publicate recent pe rețelele sociale.

Puterea de a merge mai departe

totusi, Mihaela a găsit puterea de a merge mai departe, sprijinită de familie și prieteni apropiați. „Dar nici măcar o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru ceilalți, știind că micile bucurii pe care le pot aduce altora mă ajută și pe mine să mă vindec”, a explicat vedeta. A ales să rămână puternică și să se concentreze pe a aduce bucurie celor din jur, chiar și în mijlocul propriilor suferințe.

Numai că, opt luni de tăcere au urmat acestor evenimente. „Am fost tăcută timp de 8 luni, făcând totul în liniște, primind sprijinul familiei și al celor mai buni prieteni pe care mi i-aș fi putut dori”, a mai spus ea. Fotografiile recente, publicate alături de aceste gânduri, surprind momente pline de tandrețe dintre Mihaela și Felix, amintind tuturor cât de prețios este timpul petrecut alături de cei dragi.

Deși Paștele din 2026 va fi unul trist pentru vedetă, Mihaela Rădulescu nu încetează să creadă în puterea iubirii și a sprijinului celor dragi.