Mihaela Rădulescu și-a deschis sufletul pe Instagram, într-o postare emoționantă despre relația cu Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre iubirea lor intensă, dar și despre conflictele avute cu familia sportivului după decesul acestuia, oferind detalii neștiute până acum.

„Nu primești doar omul, ci întregul pachet”

După o lungă perioadă de tăcere, Mihaela a descris cum este, de fapt, viața alături de un sportiv de performanță. E drept că lucrurile nu sunt mereu simple. „Când viața îți oferă un atlet de extremă sau de înaltă performanță, un pilot de acrobație sau orice alt bărbat cu o slujbă periculoasă, nu primești doar omul, ci întregul pachet. Acești tipi sunt cei mai buni din lume dintr-un motiv și trebuie să-l rezolvi rapid, pentru că nu au timp de pierdut cu probleme «de fete» :)”, a scris vedeta.

Mai mult decât o iubită

Iar rolul ei a depășit cu mult statutul de parteneră, transformându-se într-un pilon central al vieții lui Felix. V-ați întrebat vreodată ce presupune, pe bune, o astfel de dedicare? Ea a explicat totul, fără ocolișuri. „Nu iubești doar un tip ca ăsta, ci și lucrezi pentru el, fie susținându-l pe deplin de acasă, crescându-i copiii, înțelegându-i nevoia de liniște acasă și asigurându-te că are cel mai bun motiv să rămână în viață, fie… fiind acolo alături de el, pentru tot ce ar putea avea nevoie, așa cum am fost eu. Lui Felix i-au trebuit două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea peste tot – aveam libertatea de a-mi face propriul program în funcție de al lui, aveam grație socială și capacitatea de a vorbi cu oricine, în 5 limbi, eram agentul de turism pentru ambele, asistenta lui personală în orice mod posibil (chiar și în afara fișei obișnuite a postului :), eram portarul lui media atunci când era nevoie, copywriter-ul, videograful, negociatorul, consilierul și CEA MAI BUNĂ PRIETENĂ a lui”, a continuat Mihaela Rădulescu.

O relație cu bune și cu rele

Numai că, la fel ca în orice cuplu, viața lor nu a fost mereu perfectă. Vedeta a recunoscut că au existat și momente tensionate, care însă nu au făcut decât să le întărească legătura. „Am gătit pentru el în fiecare casă în care am stat în întreaga lume, i-am spălat și călcat hainele, rămânând tăcută când era concentrat, înveselindu-l când era trist, calmându-l când era furios, admirându-l pentru milioanele de motive pe care le-am descoperit pe parcurs.”

Parteneriatul lor a fost unul solid. „Nu era doar dragoste, ci și un parteneriat, o prietenie solidă și o potrivire cum puțini oameni găsesc în viață. Nu credeți că totul a fost perfect, ne-am certat, ne-am contrazis în unele lucruri, am fost diferiți în anumite privințe, dar asta ne-a făcut atât de inseparabili – ne-am încrezut unul pe celălalt și ne-am completat unul pe celălalt”, a mai mărturisit ea.

„Aceasta este IUBIREA”

Mihaela a descris parteneriatul lor drept modelul de iubire la care ar trebui să aspire orice femeie, o conexiune totală, pe toate planurile. „I-am oferit dragoste, respect, liniște sufletească și energie pentru a-și face toată treaba cu un zâmbet pe față. Mi-a dat înapoi toate acestea, plus o viață extremă și extravagantă la care alții doar visează. Aceasta este o viață trăită bine pentru amândoi. Aceasta este IUBIREA la care ar trebui să țintească fiecare femeie, dar nu uitați niciodată – trebuie să dai totul, să obții totul. Și învățați și din tragedia mea – aveți întotdeauna un Plan B, dacă sunteți genul nostru – doi oameni îndrăgostiți nebunește, căsătoriți ca la carte (doar că noi înșine am scris cartea). Dacă sunt cel mai mândră de ceva ce am făcut pentru Felix, ar fi… felul în care m-a iubit”, a fost mesajul emoționant transmis de vedetă.

Dincolo de amintirile frumoase, Mihaela Rădulescu a dezvăluit și dificultățile întâmpinate după decesul sportivului. Ea a susținut că nu a cerut nimic din averea lui Felix Baumgartner, însă a fost nevoită să lupte cu familia acestuia pentru a-și recupera bunurile personale.