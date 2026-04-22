Înainte de mult-așteptatul Met Gala 2026, o serie de personalități din lumea artistică ne oferă o avanpremieră a spectacolului vestimentar. De la actrițe precum Gwendoline Christie la modele activiste ca Lauren Wasser, un nou pictorial aduce în prim-plan siluete îndrăznețe și creații de la case de modă renumite, care ar merita un loc într-un muzeu.
Eleganță sculpturală
Actrița Gwendoline Christie a purtat o rochie aurie, sculpturală, semnată Carolina Herrera. O piesă care, la prima vedere, pare desprinsă dintr-o galerie de artă. Iar actrița Wunmi Mosaku a impus un ton la fel de puternic, optând pentru un top și o fustă Tom Ford, accesorizate cu o brățară statement de la Tiffany & Co. Ambele apariții mizează pe forme clare și un impact vizual imediat.
Viziuni îndrăznețe
Pe o notă complet diferită, modelul și activista Lauren Wasser a ales o abordare curajoasă. A purtat o rochie transparentă și strălucitoare Carolina Herrera, asortată cu pantofi slingback Roberto Cavalli, care i-au complimentat protezele aurii devenite deja o semnătură personală. Și tot în registrul culorilor vibrante, modelul Alex Consani a impresionat într-o rochie Balenciaga portocaliu-persimmon. Croiala mulată pe corp și trena lungă au amintit de capodopera estetică Flaming June a pictorului Lord Frederic Leighton.
Jocuri de texturi și volume
Hai să vedem și alte apariții. Actrița Chase Sui Wonders a fost surprinsă într-o postură relaxată, purtând o rochie Valentino de vis, plină de aplicații sclipitoare care captează lumina.
Un moment de pură reverie.
Dar poate cea mai interesantă combinație a venit de la artista Tschabalala Self. Cunoscută pentru omagiile aduse feminității de culoare în arta sa, ea a mizat pe o juxtapunere neașteptată: o maletă neagră, sobră, un colier statement opulent și o fustă de bal amplă, toate de la Chanel. V-ați fi gândit la o asemenea alăturare? E drept că artista (ale cărei lucrări sunt recunoscute pentru modelele dense) a reușit să creeze un echilibru perfect între severitate și opulență.
Dincolo de aparițiile spectaculoase, succesul acestui material a stat și în echipa din spate. De coafură s-a ocupat Sondrea „Dre” Demry-Sanders, machiajul a fost realizat de Jamal Scott, iar manichiura de Jin Soon Choi. Ajustările finale au fost făcute de croitorul Tae Yoshida, în timp ce designul de platou a fost creat de Montana Pugh, totul sub producția AL Studio.