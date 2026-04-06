După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu a revenit în spațiul public cu un mesaj copleșitor, publicat de Paște. Vedeta, acum în vârstă de 56 de ani, a trecut printr-o perioadă devastatoare, pierzându-și în doar jumătate de an atât partenerul de viață, Felix Baumgartner, cât și mama, Marilena Țiganu.
„Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Mihaela Rădulescu a vorbit deschis despre durerea care a marcat-o profund în ultimele luni. Sportivul austriac Felix Baumgartner a murit în iulie 2025 într-un accident de parapantă, iar în decembrie, vedeta și-a pierdut și mama. „A trebuit să trec prin foarte multă durere în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea.”
Ea a mărturisit că a ales retragerea completă pentru a-și trăi suferința departe de ochii publicului. „Am fost tăcută timp de 8 luni, făcând totul în liniște, primind partea mea de ajutor de la familia mea și de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut avea. Dar și de la străini – oameni buni care au vrut doar să își arate sprijinul.”
Au fost momente de cumpănă. Hai să fim serioși, e greu de imaginat așa ceva. Vedeta recunoaște că „au existat multe momente în care îmi venea să urlu”.
Un mesaj despre compasiune și vindecare
În ciuda propriei suferințe, Mihaela a transmis un mesaj plin de speranță cu ocazia Paștelui Catolic. „Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cât mai mult de momentele frumoase alături de cei dragi și păstrați în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Încercați să faceți cât mai mult bine, este cel mai frumos sentiment.”
V-ați gândit însă la cei care petrec sărbătorile singuri? Mihaela atrage atenția exact asupra acestui aspect. „Unii pot fi singuri astăzi, nu toată lumea are privilegiul de a fi cu familia sau prietenii. Nu fiți triști, mergeți și fiți alături de cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil unde bătrânii nu primesc vizite… Există întotdeauna modalități de a învinge tristețea, singurătatea sau durerea. Găsiți o cale de a fi buni, plini de compasiune, de folos.”
Și a explicat că gesturile de bunătate au ajutat-o și pe ea în procesul de vindecare. „Dar nici măcar pentru o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru alții, știind că mica bucurie pe care o pot aduce cuiva mă va ajuta și pe mine să mă vindec.”
Apel pentru femeile independente
Numai că mesajul Mihaelei a avut și o componentă neașteptată, adresându-se direct femeilor și independență și respect de sine. „Nu am renunțat niciodată la cine sunt și la ceea ce am muncit atât de mult să construiesc. Nu m-am mulțumit niciodată să fiu doar femeia cuiva, indiferent câtă iubire, respect, încredere și siguranță au existat între noi.”
Un sfat direct (și poate neașteptat pentru unii) venit într-un moment de vulnerabilitate. „Spun asta ca un memento pentru fiecare femeie de acolo – puternică, independentă, capabilă, inteligentă și în același timp îndrăgostită: nu lăsați pe nimeni să vă eticheteze sau să vă umilească, să vă trateze ca pe un nimic.”
Apelul ei a continuat cu un îndemn la acțiune. „Bazați-vă pe voi înșivă, rămâneți independente financiar și ripostați atunci când cineva încearcă să vă lipsească de respect, să vă umilească sau să vă discrediteze în fața altora. Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta ca să vă regăsiți și să vorbiți deschis.”
Mesajul s-a încheiat cu o notă caldă: „Femeile din România sunt minunate, apropo.”
O amintire semnată de Felix
Iar la final, un detaliu a emoționat pe toată lumea. Fotografia care însoțește postarea nu este una oarecare, ci una realizată chiar de partenerul ei dispărut, într-o perioadă fericită.
Mihaela a adăugat o mențiune plină de încărcătură. „fotografie de therealfelixbaumgartner, cu ocazia unui Paște fericit!”
Un omagiu discret, dar profund, pentru omul pe care l-a iubit și ale cărui amintiri o însoțesc acum în drumul spre vindecare.