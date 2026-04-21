Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj profund emoționant în mediul online, marcând prima aniversare a regretatului Felix Baumgartner de la trecerea sa în neființă. Postarea vedetei a generat un val de reacții, aducând în prim-plan durerea unei zile care, altădată, era motiv de sărbătoare.
O ‘petrecere’ dureroasă
Vedeta și-a început mesajul cu o mărturisire sfâșietoare despre realitatea pierderii, subliniind cum o zi de naștere se transformă într-un moment de reflecție solitară. Este prima aniversare pe care Felix o petrece dincolo de nori. „Astăzi este ziua lui de naștere, prima acolo sus și prima pentru mine… fără el. Nu este tocmai genul de ‘petrecere’ pe care aș dori-o cuiva”, a scris Mihaela Rădulescu.
Dar mesajul nu s-a oprit la durerea personală. Imediat a evocat spiritul liber al celui cunoscut drept „Felix cel fără de frică”, amintind că „astăzi ne amintim de un tip grozav care nu s-a mulțumit doar să tindă spre cer, acesta a fost locul lui de joacă preferat și putea foarte ușor să facă gravitația să pară ridicolă”.
Dincolo de curaj, un profesionist
Pentru publicul larg, Felix era un curajos, un om care sfida imposibilul. Numai că, în spatele imaginilor spectaculoase, stătea o muncă titanică și o disciplină de fier, aspecte pe care partenera sa de viață a ținut să le evidențieze. V-ați gândit vreodată la asta? Ea a subliniat că succesul lui nu a fost doar un act de nebunie.
„Felix nu a fost doar curajos și neînfricat, a fost cel mai muncitor, concentrat, disciplinat și autodidact în tot ceea ce urma să cucerească”, a explicat Mihaela. Pentru lume, el a fost „un EROU, o LEGENDĂ vie a Aviației, deținător a numeroase recorduri mondiale, primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă”.
Legenda lumii și bărbatul ei
Iar dincolo de toate recordurile și de recunoașterea internațională, se afla omul. Mihaela Rădulescu a atins cea mai sensibilă coardă atunci când a vorbit despre relația lor departe de ochii publicului, despre conexiunea lor reală.
Ea a ținut să precizeze că, deși pentru restul planetei el era o figură iconică, „pentru mine, el era toate acestea, fireste, dar când eram doar noi doi, el era… pur și simplu BĂRBATUL care iubea o femeie care îl iubea la rândul ei”.
O filozofie de viață comună.
Până la urmă, totul se rezuma la o propoziție care le definea perfect dinamica: „La viteză maximă pentru amândoi”.
O promisiune dincolo de timp
Finalul mesajului este o promisiune de loialitate care transcende timpul și spațiul, lăsând în urmă o amprentă de devotament absolut. Folosind un apelativ plin de afecțiune (Schatzischatz), Mihaela Rădulescu și-a asigurat partenerul că sprijinul ei nu va înceta niciodată, indiferent de distanța dintre cele două lumi.
„Nu mă voi opri niciodată din a te susține, Schatzischatz”, a scris vedeta. A încheiat cu o dorință adresată tuturor celor care l-au admirat: „Sper ca lumea să facă la fel”.