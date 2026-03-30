Valentin Sanfira, în vârstă de 36 de ani, și Codruța Filip, de 30 de ani, au divorțat la începutul acestui an, după o relație de opt ani și o căsnicie de aproape patru. Vestea a surprins pe toată lumea, mai ales că divorțul a fost intentat chiar de artistă. În timpul mariajului, cei doi și-au construit un cămin într-o proprietate impunătoare din Corbeanca, achiziționată înainte de nuntă.

Un cămin de vis în Corbeanca

Locuința din Corbeanca, de lângă București, a fost transformată de cei doi artiști într-un adevărat cămin de vis. Proprietatea se remarcă prin terasele spațioase, lumina naturală abundentă și detaliile rafinate, care conturează o estetică elegantă și sofisticată. La interior, culorile deschise și candelabrele impunătoare au creat un spațiu primitor și plin de stil. Până la urmă, era locul unde își imaginau viitorul împreună.

Valentin Sanfira, atașat de viața la țară

Iar Valentin părea să iubească din plin acest stil de viață, departe de agitația Capitalei. Într-un interviu acordat în aprilie 2020, artistul sublinia cât de mult apreciază traiul în armonie cu natura și spațiul de relaxare pe care i-l oferea curtea.

„E frumos, de aceea am și venit. Mie îmi place la țară, că sunt de la țară, nu îmi place să stau prea mult în oraș. La curte mai e de lucru, totdeauna trebuie să mai îngrijești”, spunea el la acea vreme.

O declarație plină de sinceritate.

Anunțul-șoc al despărțirii

Numai că lucrurile s-au schimbat radical. Codruța Filip a fost cea care a anunțat public despărțirea, în timp ce Valentin Sanfira a afirmat inițial că nu știe nimic despre un divorț. V-ați fi așteptat la asta? Artista a lămurit însă situația, fără a oferi detalii despre motivele care au dus la ruptură.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt”, a declarat Codruța.

O atitudine demnă, dincolo de dificultăți

Deși orice separare este dificilă, Codruța Filip a afișat o atitudine demnă și optimistă în fața noii realități. Ea a confirmat că decizia a fost una de comun acord, chiar dacă vine la pachet cu momente grele.

„Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a mai spus artista.