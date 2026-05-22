Via Porta, primul designer outlet din România, și-a deschis oficial porțile pe 22 mai 2026, chiar lângă Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Peste 75 de branduri internaționale de lux, printre care Gucci, Valentino Garavani și Celine, sunt acum disponibile la noi în țară. Evenimentul de lansare a fost plin de vedete autohtone, precum Anna Lesko, Delia, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, care au testat primele noile colecții.

Te-ai gândit vreodată cât cheltui pe bilete de avion doar ca să ajungi la marile outleturi din afară? Ei bine, miza acestui loc este exact timpul și bugetul tău de shopping. Nu mai trebuie să îți iei liber ca să zbori pentru o geantă de designer la preț redus, pentru că acum ai reduceri de până la 60% direct la tine acasă. asta înseamnă cumpărături inteligente pentru noi, femeile care apreciem calitatea, dar vrem să fim și pragmatice cu banii noștri.

Până acum, opțiunile de a cumpăra piese autentice de la marile case de modă cu discount erau practic inexistente local. Așa cum semnalează Unica într-un reportaj de la eveniment, consumatorii români erau obișnuiți să călătorească în străinătate pentru astfel de oferte. Acum, spațiul de peste 1.000 de metri pătrați promite să schimbe complet regulile jocului pe piața de fashion.

Ce găsești la cele trei etaje de lux

Locația este imensă și foarte bine structurată. La primul etaj, zona „Designer Selection” te așteaptă cu haine ready-to-wear de la Celine, Loewe, Gucci, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Zegna, Casablanca și Acne Studios.

Iar parterul este raiul absolut pentru pantofi și accesorii. Găsești creații semnate de Amina Muaddi, Jimmy Choo, Aquazzura, Saint Laurent, Santoni, Tod’s, Mach & Mach și Moncler. Și pentru că tot vorbim de arome, tot aici există un spațiu de explorare olfactivă adus de OBSENTUM, cu peste 30 de case de parfumerie de nișă independente și artizanale.

Dar surpriza cea mai practică este la etajul -1, dedicat zonei „Genți, Pre-loved & Last Chance”. Aici ai articole autentificate purtate anterior, stocuri finale cu reduceri maxime și o selecție de genți premium Furla și Coccinelle.

Experiența completă de shopping inteligent

Conceptul e simplu și funcționează exact ca afară.

Sunt piese din sezoanele anterioare și de arhivă, aduse direct de la distribuitori autorizați.

„România are deja consumatori de lux sofisticați, oameni care zboară la Bicester Village, La Vallée Village sau Serravalle pentru aceste branduri. Via Porta aduce acea experiență acasă, cu garanția autenticității și a unui standard de servicii pe care nu l-ai văzut până acum într-un outlet.” – Ana Pintilie, Marketing Manager

Reprezentanta companiei a explicat și viziunea din spatele prețurilor.

„Via Porta nu este un outlet în sensul tradițional al cuvântului. Este locul unde pășești pe cealaltă parte a luxului, aceleași branduri, prin canale oficiale, dar cu reduceri de până la 60% față de prețul de boutique. Acesta este modul inteligent de a cumpăra produse de lux.” – Ana Pintilie, Marketing Manager

Dezvoltatorii estimează un flux de 100.000, 150.000 de vizitatori în primul an și o creștere organică de 20, 30% în anii următori. Ce poți face tu chiar weekendul acesta? O vizită scurtă până la Otopeni, locația având parcare proprie și acces direct din DN1, ca să vezi cu ochii tăi dacă merită investiția. Următorul pas declarat al companiei este extinderea în alte orașe, dar până atunci, testul real îl vor da clientele care îi vor trece pragul în această vară.