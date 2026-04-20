Krispy Kreme și Milk Bar, două nume grele din industria deserturilor, au anunțat o colaborare pentru o nouă colecție de gogoși. Numai că documentarea primită pe adresa redacției, în loc să ofere detalii despre arome și ingrediente, ne-a aruncat într-un labirint de termeni despre cookie-uri și date personale, sub titlul „Krispy Kreme teams up with Milk Bar on new doughnut collection – USA Today”. O lansare învăluită într-un mister digital neașteptat.

Un anunț, zero detalii despre produs

La prima vedere, totul părea simplu. Două branduri iubite de public își unesc forțele. Ne așteptam la descrieri apetisante, la fotografii cu gogoși glazurate și poate la un citat entuziast din partea unui CEO. În schimb, documentul vorbește despre cu totul altceva. Ni se explică pe larg cum sunt folosite cookie-urile și datele pentru a „livra și menține serviciile Google” și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului”.

Ce legătură are asta cu gogoșile (probabil cele mai așteptate ale verii), vă întrebați? Exact asta ne întrebăm și noi.

Opțiuni clare „Accept all” sau „Reject all”

Singurele alegeri concrete prezentate în acest comunicat atipic sunt două butoane. Ni se oferă posibilitatea de a alege „Accept all” („Acceptă tot”) sau „Reject all” („Respinge tot”). E drept că, metaforic, cam așa stau lucrurile și în fața unei cutii de gogoși, dar aici contextul e diferit. Alegerea pare să se refere la utilizarea datelor pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii” sau pentru a „livra și măsura eficacitatea reclamelor”.

O strategie de marketing cel puțin bizară.

Iar dacă refuzi tot, documentul precizează clar că nu va folosi cookie-uri „pentru aceste scopuri suplimentare”. Despre gogoși, încă niciun cuvânt.

Date, statistici și conținut personalizat

Stai puțin, cum vine asta? În loc de rețete, primim o listă de funcționalități digitale. Aflăm că datele colectate ajută la „măsurarea angajamentului audienței și a statisticilor site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. Ba chiar se menționează afișarea de „conținut personalizat, în funcție de setările dumneavoastră” și „reclame personalizate, în funcție de setările dumneavoastră”.

Să fie oare gogoșile personalizate în funcție de istoricul nostru de navigare pe internet? Pare SF, dar documentul exact asta lasă de înțeles. Informațiile nepersonalizate, pe de altă parte, sunt influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dumneavoastră generală”.

Misterul din spatele limbajului corporate

Pe lângă detaliile tehnice, documentul este disponibil într-o multitudine de limbi, de la Afrikaans și azərbaycan la Tiếng Việt și Zulu, semn că anunțul are o anvergură globală. Dar dincolo de barierele lingvistice, mesajul rămâne la fel de criptic. Se vorbește despre „rezultate mai relevante, recomandări și reclame personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare”.

Până la urmă, singura certitudine este acest titlu care promite o colaborare dulce. În rest, suntem invitați să selectăm „Mai multe opțiuni” pentru a vedea „informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate” sau să vizităm oricând pagina g.co/privacytools. Despre gogoși, poate cu o altă ocazie.