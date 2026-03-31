Stabilită în SUA de peste 20 de ani, Elena Cârstea a vorbit deschis despre decizia de a nu avea copii biologici. Artista a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că motive medicale serioase au stat la baza alegerii de a adopta două fete, pe Sanda și Adriana, o decizie care i-a schimbat complet viața.

Motivul medical din spatele deciziei

Într-un interviu recent pentru podcastul „Despre Femeie cu Mihaela Tatu”, artista a explicat totul. A fost o alegere conștientă, dictată de riscuri medicale pe care nu a vrut să și le asume. Mai exact, o problemă de compatibilitate sanguină ar fi putut pune în pericol o eventuală sarcină. „Am RH negativ”, a declarat artista, simplu și direct.

Ea a continuat cu o explicație fermă, care nu lasă loc de interpretări, despre cum a cântărit situația la acel moment. „Eu nu vreau să aduc pe lume un copil care iese strâmb sau nu e cum trebuie, da? Și cu asta punct. I-am luat gata făcuți. Am sărit procesul etapei. Ok?”, a adăugat Elena Cârstea.

Recomandari Elena Merișoreanu dezvăluie tristețea lui Valentin Sanfira după divorț

Reacțiile dure primite după adopție

Decizia de a deveni mamă prin adopție, luată în anii ’90, nu a fost însă lipsită de controverse. Ba chiar a atras critici din partea unor persoane neașteptate, inclusiv colegi de breaslă. V-ați fi așteptat la o asemenea reacție?

Artista își amintește cu amărăciune de acele momente. „Câtă lume m-a blamat că am adoptat copiii. Colegi care au venit să-mi spună: «Dar ce ți-a trebuit ție?» Mă, dar ce te freacă pe tine grija ce fac eu cu viața mea?”, a dezvăluit cântăreața.

O viață nouă în America pentru fete

Iar în 2001, Elena Cârstea a luat o altă hotărâre radicală. A lăsat în urmă succesul din România și s-a mutat definitiv în Statele Unite, tocmai pentru a se dedica în totalitate creșterii celor două fiice, Sanda și Adriana. A pus cariera pe plan secund, conștientă de pericolele la care puteau fi expuse fetele.

Recomandari Ferroptoză și misterul morții neuronale la copii dezvăluie o legătură neașteptată cu bolile creierului

„N-am cântat deloc în State pentru că n-am vrut. Eu m-am dus în State cu gândul să-mi cresc copiii, să pot să le dau atenție, să nu intre în droguri, să nu intre în cercuri dubioase”, a povestit ea.

Un sacrificiu care, până la urmă, a dat roade.

Fetele, acum femei realizate

Astăzi, Sanda și Adriana sunt femei independente și cu cariere de succes, ambele având legături cu armata americană. „Sanda a rămas în Armată, e în Garda Națională. Adriana, cea mică, a fost și ea în Armata Statelor Unite timp de trei ani, după care a ales să studieze Dreptul la o facultate din Colorado”, a povestit mândră Elena Cârstea.

Recomandari Elena Gheorghe, surpriză pentru copiii ei! I-a păcălit că merg undeva și au ajuns la Disneyland!!!

Deși le-a oferit tot sprijinul, artista le-a insuflat mereu ideea că trebuie să lupte pentru propriul drum. E drept că le-a ghidat pașii, dar le-a lăsat libertatea de a alege. „Eu nu pot să trăiesc în locul vostru. Eu mi-am făcut treaba, mi-am trăit viața și mi-o trăiesc în continuare. E rândul vostru”, a fost mesajul ei pentru fete.

Acum, Elena Cârstea trăiește o viață liniștită alături de soțul ei, Glenn Muttart, departe de agitația scenei. Privind în urmă, nu are niciun regret, ba chiar mărturisește că, dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi făcut și mai mult. Emoționată, artista a recunoscut: „Aș fi plecat cu tot căminul după mine”.