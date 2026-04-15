Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au lăsat în urmă agitația orașului acum doi ani. S-au mutat într-un sat idilic din județul Argeș, alături de cei trei copii ai lor. Aici, viața lor este mai simplă, dar și mult mai plină, împărțită între familie și o gospodărie impresionantă cu livadă, grădină și animale.

Betty, purcelușa salvată de la moarte

Pe lângă cai și albine, familia are acum un nou membru. Este vorba despre o purcelușă pe nume Betty, un cadou surpriză pe care Dana l-a primit de ziua ei în 2024. Dragoș Bucur a fost cel care a făcut prezentările oficiale. „Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, spunea actorul la acel moment.

Dar povestea lui Betty este cu adevărat emoționantă. Purcelușa a fost, de fapt, salvată, fiind foarte slăbită la naștere. Dana Nălbaru a îngrijit-o personal, hrănind-o cu biberonul ca pe un bebeluș. „Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte. I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm”, a povestit Dana Nălbaru pe rețelele de socializare.

Un animal de companie, nu de sacrificiu

Și ce se va întâmpla cu Betty? V-ați întrebat, probabil. Ei bine, nu-i chiar așa cum s-ar aștepta unii. Cei doi au decis că purcelușa nu va fi tăiată niciodată. O vor păstra ca animal de companie, până va muri de bătrânețe.

Toată aventura, documentată pe YouTube

Iar pentru cei curioși să vadă cum se descurcă familia în noul rol, Dragoș și Dana au soluția. Întreaga lor experiență este documentată într-un serial-documentar pe YouTube, numit „Bucurii la țară”. Producția a ajuns deja la al doilea sezon și se bucură de succes, iar un al treilea este deja în plan.

„’Bucurii la țară’ a urmat schimbarea din viața noastră și probabil va continua atât timp cât această schimbare va rămâne prezentă, dar nu știu cum și în ce formă. Urmează sigur un al treilea sezon al acestei… să îi zicem tot emisiuni și va prezenta mai departe adaptarea unor orășeni get-beget (adică noi) la traiul într-un sat românesc”, a declarat recent actorul.