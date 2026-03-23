Bella Hadid aduce pe piață un nou parfum în ediție limitată, Jasmine Blues, o creație intimă care împletește amintiri de familie cu moștenirea sa palestiniană. Lansat sub brandul propriu, Orebella, parfumul este rezultatul a doi ani de muncă și are la bază o floare cu o simbolistică aparte pentru modelul de origine palestiniano-olandeză.

Amintiri din grădina familiei

Totul a pornit de la o amintire olfactivă puternică, legată de copilărie și de casa părintească. Iar Bella Hadid explică exact cum s-a născut ideea. „Tatăl meu este un arhitect incredibil, dar o parte din talentul său constă în a construi întregul mediu. Când eram mică, aveam o grădină cu aceste bănci antice superbe. La sfârșitul iernii – exact ca acum – iasomia înflorea acolo.”

Mirosul acela a rămas impregnat în memoria ei. „Mirosul îmi amintește mereu de toți cei din familia mea, adunați la aceste mese mari. Datorită acestei amintiri, am știut că vreau un parfum de iasomie încă dinainte să lansez Orebella.”

Recomandari Bella Hadid aduce înapoi blugii Y2K la o cină în West Hollywood

O floare-simbol pentru Palestina

Legătura cu iasomia este însă mult mai profundă decât o simplă amintire. Pentru Hadid, această floare reprezintă o conexiune directă cu rădăcinile sale. „Am această cărticică despre florile native din Palestina, iar iasomia este o floare atât de importantă pentru întreaga regiune. A părut a fi destin. Mai exact în Palestina, floarea de iasomie este un simbol al purității, frumuseții și identității culturale.”

Jasmine Blues este un amestec de iasomie albă, trandafir, eucalipt și mosc. Dar parfumul are o formulă specială. Cum vine asta? Ei bine, înainte de pulverizare, sticla trebuie agitată pentru a amesteca esența cu o bază de ulei, transformându-se într-un produs care nu doar parfumează, ci și hidratează pielea (un fel de ulei de corp parfumat).

Testul suprem la petrecerea Oscarurilor

Orice produs nou are nevoie de un test în lumea reală. Iar pentru un parfum, ce loc e mai bun decât un eveniment plin de vedete? „Am purtat Jasmine Blues la petrecerea Vanity Fair de la Oscaruri săptămâna trecută”, povestește Bella. „Industria parfumurilor este una înfricoșătoare, pentru că poți iubi ceva ce toți ceilalți urăsc – și atunci pur și simplu nu se mai produce.”

Recomandari Bella Hadid și Harry Styles readuc imprimeul leopard în tendințe

Numai că reacțiile au fost peste așteptări. „Am primit constant complimente. Oamenii mă opreau să-mi spună că miros bine!”

Un test trecut cu brio, se pare.

Și, până la urmă, ce validare e mai bună decât reacția directă a celor din jur?

Recomandari Gata după 2 ani – Bella Hadid și Adan Banuelos s-au despărțit. Visul ei de a fi mamă, spulberat

Un mesaj despre comunitate

Dincolo de note și arome, Jasmine Blues poartă un mesaj despre apartenență și speranță, mai ales într-un context global tensionat. Este o reamintire a importanței legăturilor umane și a comunității.

„Lumea trece prin atât de mult haos în acest moment și trebuie să fii alături de oamenii pe care îi iubești și de comunitatea ta, fiind în același timp suficient de deschis pentru a iubi pe toată lumea”, reflectează Hadid. „Iasomia îmi amintește de aceste rădăcini și de acea comunitate.”