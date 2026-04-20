Vineri seara, hotelul The Plaza din Manhattan a fost gazda unui eveniment spectaculos, unde extravaganta venețiană a acaparat New York-ul. Balul anual Save Venice a reușit să strângă 1.3 milioane de dolari, fonduri destinate conservării artei și arhitecturii istorice din Veneția. Totul s-a desfășurat într-o atmosferă de basm, cu ținute de gală și măști misterioase.

O noapte venețiană în Manhattan

Evenimentul, susținut de branduri precum Oscar de la Renta, Graff și Tilt Beauty, a adus laolaltă o procesiune sclipitoare de paiete, satinuri strălucitoare și smokinguri elegante. Până la ora 19:30, invitații au început să sosească, bucurându-se de șampanie și cocktailuri într-un decor cu instalații florale pastelate și lumina difuză a lumânărilor. E drept că așteptările erau mari, iar organizatorii nu au dezamăgit.

Iar printre invitați, actrițele Amy Jackson Westwick și Kate Mara s-au oprit pentru fotografii, în timp ce creatoarea de conținut Becca Bloom a sosit într-o rochie couture impresionantă. În apropiere, designerul Cynthia Rowley stătea de vorbă cu prietenii, completându-și look-ul de inspirație venețiană – o fustă cu paiete, o cămașă albă impecabilă și o diademă cu lună și stele – cu o pereche de ochelari de soare argintii, tip cat-eye.

Decor cosmic și motive venețiene

V-ați imaginat vreodată un bal sub un cer înstelat, dar în interior? Pe măsură ce oaspeții urcau scările spre sala de bal, o proiecție a unui cer nocturn strălucitor îi învăluia. Designul evenimentului, conceput de Bronson van Wyck de la Van Wyck & Van Wyck (un nume greu în domeniu), a reflectat perfect tema serii, „Celestial Serenissima”. Sala Mare de Bal a fost transformată cu ajutorul constelațiilor stelare, a motivelor venețiene împletite și a luminilor cosmice pentru a crea un cadru cu adevărat eteric.

Peste 450 de persoane au luat parte la cină, meniul incluzând tartar de ton, salată de ridichi, friptură și risotto. Niciun detaliu nu a fost lăsat la voia întâmplării.

O seară cu adevărat memorabilă.

Cele mai bune măști și o petrecere pe ABBA

Înainte de desert, membrii consiliului Save Venice, Adelina Wong Ettelson și Alexandra Lind Rose, au prezentat-o pe Racquel Chevremont, curator de artă și model, care a avut misiunea de a juriza cea mai bună mască din încăpere. Până la urmă, premiile au fost acordate Patriciei Zajacova, lui Bach Mai și Lisei Chambers pentru eforturile lor creative.

Dar noaptea a continuat cu DJ Olivier Meiji, care a trecut la un set de piese old-school. Dintr-o dată, pereții istorici ai hotelului The Plaza răsunau pe ritmurile piesei „Mama Mia”, în timp ce formalitățile serii au lăsat locul unei celebrări de zile mari, unde toată lumea s-a dezlănțuit pe ringul de dans.