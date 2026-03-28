O decizie a unei instanțe federale a blocat planul SAVE al președintelui Biden, un program masiv de iertare a datoriilor studențești. Peste 8 milioane de americani care se înscriseseră deja în program și așteptau reducerea sau anularea completă a datoriilor sunt acum direct afectați. Acum, totul este în aer.

Decizie neașteptată în Kansas

Două instanțe federale, una din Kansas și cealaltă din Missouri, au emis luni hotărâri preliminare care opresc Departamentul Educației din a implementa anumite părți esențiale ale planului SAVE (cunoscut oficial ca Saving on a Valuable Education). Mai exact, este blocată componenta care ar fi anulat datoriile pentru milioane de debitori. Judecătorul Daniel D. Crabtree din Kansas a argumentat că planul depășește autoritatea acordată de Congres.

Michael Dorf, un analist juridic, a explicat miza procesului. „Provocarea legală s-a concentrat pe autoritatea executivă a președintelui. Instanța a decis că o anulare a datoriilor de o asemenea anvergură necesită aprobarea explicită a Congresului, nu doar un ordin executiv.” judecătorii au spus că administrația și-a depășit atribuțiile.

Reacția Casei Albe nu a întârziat

Administrația Biden a criticat imediat decizia. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a transmis o declarație fermă. „Suntem profund dezamăgiți de această decizie care blochează un ajutor esențial pentru milioane de americani care se luptă cu datoriile studențești.”

Cifrele sunt, pe bune, uriașe.

Planul, în forma sa completă, ar fi anulat datoriile pentru 4 milioane de persoane și ar fi redus plățile lunare la zero pentru un alt milion de debitori. Costul total estimat se ridica la 475 de miliarde de dolari pe parcursul unui deceniu. Dar acum, soarta acestor fonduri și a beneficiarilor este incertă.

Ce înseamnă asta pentru debitori

Iar pentru cei direct afectați, vestea este devastatoare. Sarah Miller, o profesoară de 28 de ani din Ohio, se numără printre milioanele de tineri care contau pe acest ajutor. Ea a declarat pentru publicația noastră: „Acest plan era colacul meu de salvare. Acum, sincer, nu știu cum voi reuși să plătesc rata lunară și chiria în același timp.”

V-ați gândit vreodată cum e să începi viața de adult cu o datorie de zeci de mii de dolari? E drept că mulți au criticat programul, considerându-l nedrept față de cei care și-au achitat deja creditele sau nu au urmat o facultate. Numai că, pentru beneficiari, era o gură de oxigen reală.

Departamentul Educației a anunțat că analizează opțiunile legale pentru a contesta decizia. Până la o rezolvare, însă, plățile pentru creditele studențești vor continua conform vechilor reguli, fără iertările promise de planul SAVE.