DJ-ul și producătorul italian Anyma, pe numele său real Matteo Milleri, și superstarul global Lisa au lansat o colaborare surpriză, piesa „Bad Angel”. Lansată miercuri, melodia a adunat deja peste 6 milioane de streamuri combinate pe Spotify și YouTube, fiind însoțită de un videoclip spectaculos care a stârnit imediat discuții aprinse în online.

Peste 6 milioane de ascultări în câteva zile

Succesul a fost, practic, instantaneu. Piesa dance a cucerit rapid fanii ambilor artiști, iar videoclipul descris drept „halucinant” a contribuit masiv la popularitatea ei. În imagini, Lisa apare într-un body alb și cu un păr lung, argintiu, transformându-se într-un alter ego numit Beatrix.

Cum vine asta, mai exact? Personajul este o combinație între om, înger și android, existând într-un spațiu vizual interesant, undeva între antichitatea clasică și o distopie futuristă.

Cine este Beatrix și ce înseamnă ÆDEN

Conceptul video nu este deloc întâmplător. El face parte dintr-un proiect audiovizual mult mai amplu al lui Anyma, intitulat ÆDEN. Potrivit artistului, acest univers explorează fantezia unei „vieți de apoi digitale”, în care „inteligențele umane încărcate și inteligențele artificiale încearcă să găsească un punct de coexistență”. Întreaga structură este inspirată (destul de liber, e drept) din Divina Commedia a lui Dante Alighieri.

Se pare că Lisa a rezonat imediat cu viziunea. „Când mi-ai arătat prima dată vizualul acestui personaj, l-am iubit,” a declarat ea într-un interviu exclusiv cu Anyma. „Nici nu am vrut să adaug vreo contribuție, pentru că era deja perfect și la obiect. Conceptul și piesa s-au potrivit atât de bine.”

Admirație reciprocă între artiști

Iar admirația este, se pare, reciprocă. Anyma a avut numai cuvinte de laudă pentru partenera sa de proiect, subliniind nivelul de profesionalism și dedicare pe care îl implică munca ei, unde muzica, imaginea și performance-ul se îmbină perfect.

„Nu este doar muzică ceea ce faci tu; este muzică, vizual și performanță la cel mai înalt nivel,” i-a spus el Lisei. „Totul este creat la perfecțiune… și ai nevoie de dedicare, încăpățânare și o concentrare reală pentru a face lucrurile așa cum le faci tu.”

Debut la Coachella și un turneu mondial

Numai că piesa „Bad Angel” este doar o parte din planul grandios al lui Anyma. Artistul a debutat cu noul său proiect, ÆDEN, chiar pe scena principală de la Coachella, în California. Performanța marchează începutul unui turneu mondial major.

Fanii din întreaga lume vor avea ocazia să vadă live spectacolul complex. Turneul va ajunge în orașe precum Shanghai, Bruxelles, Ibiza și Londra. Marea finală va avea loc în decembrie, la Paris La Défense Arena.